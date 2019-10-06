AKP’li vekilin evinde ölü bulunan Kadirova’nın ailesinin avukatı istifa etti

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan 23 yşaındaki Nadira Kadirova’nın ailesinin vekilliğini üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Başkanı avukat Müjde Tozbey-Erden, bu görevden istifa ettiğini duyurdu.

Kadirova

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kadının, Ünal’ın silahıyla intihar ettiğini açıklamış, Kadirova’nın yakın bir arkadaşı ise genç kadının kendisine milletvekili Ünal’ın tacizine uğradığını ve kendini öldürmeyi düşündüğünü anlattığını belirtmişti.

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Avukat Erden de Kadirova’nın ölümünün şüpheli olduğunu, Ünal’ın korunduğunu belirterek, savcılığın ölümü araştırmak yerine tanıklara Nadira’nın fuhuş yapıp yapmadığı sormasının ‘soruşturma sürecini kirletmeye yönelik bir uğraş’ olduğunu savunmuştu.

Erden bugün yaptığı açıklamada ise ‘Nadira’nın ailesi ile farklı bakış açılarına sahip olmaları nedeniyle’ vekillikten istifa ettiğini duyurdu.

Avukat Erden’in açıklaması şöyle:

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“Bildiğiniz üzere 23 Eylül tarihinde Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde intihar ettiği söylenen Nadira Kadirova’nın ailesinin vekilliğini Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak üstlendik. Nadira’nın ailesinin tarafımıza ulaştığı 25 Eylül tarihinden bu yana da, avukatlıklarını yapmaya devam ettik.

“Bu süre zarfında boyun eğmeyerek, Nadira’nın şüpheli ölümünün aydınlatılması ve adaletin sağlanması için Nadira’nın arkadaşları, basından emekçi dostlarımız, meslektaşlarımız ve tüm kamuoyunun desteği ile soruşturmanın hızlıca kapatılmasını önleyip, Nadira’nın şüpheli ölümünün duyulması için mücadele ettik.

“Ancak gelinen bu aşamada Nadira’nın ailesi ile farklı bakış açılarına sahip olmamız nedeniyle vekilliklerinden istifa etme gereği duyduk.

“Bugünden sonra Nadira’nın ailesinin avukatı olarak değil, gericiliğe ve karanlığa kurban giden Nadira ve Nadira gibi kadınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz.”







