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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li vekile göre işsizlik yok, iş beğenmeme var

AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez, ülkede ekonomik kriz olmadığını, sorunun ‘insanların iş beğenmemesi’ olduğunu söyledi.

İşverenlerin eleman bulmakta zorluk çektiğini savunan AKP’li vekil, “Kimsenin iş beğenmediğini söylediler, buna da şahidiz” dedi.

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Etyemez şöyle devam etti: “Bu ülkede 17 yıldır iktidarda bulunan bir partiyiz. Bugüne kadar ekonomik kriz yaşamamış bir ülkeyiz. Geçen seneden itibaren ekonomik olarak bir daralma yaşadık.”

AKP’li vekil ekonomik kötü gidişatın sebebinin de ‘dış güçler’ olduğunu da savundu: “Harekâtla ilgili sürekli Amerika ve Avrupa’dan ekonomimize saldırı yapılacağı ve yaptırımlar uygulanacağı şeklinde tehditler alıyoruz.”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bine çıktı.

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Genç nüfusta (15-24 yaş) da işsizlik oranı 7.2 puanlık artışla yüzde 27.1 oranıyla rekor kırdı. 15-64 yaş grubunda ise bu oran 3.2 puanlık artışla yüzde 14.2. 

İşsiz sayısı bir yılda 1 milyon arttı, genç nüfusta oran yüzde 27.1 ile rekor kırdı

İşsizlik oranı yüzde 12.8; genç işsizliği 5.5 puan artarak yüzde 23.3 oldu

Geçen yıla göre 3.4 puanlık artış: İşsizlik nisan ayında yüzde 13

İşsizlik martta yüzde 14.1, genç işsizliği yüzde 25.2

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