AKP’li vekile ‘Başbuğ muamelesi’: MHP’li gençler AKP heyetini ‘Bozkurt’la uğurladı

AKP Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu MHP ilçe teşkilatı ziyareti sırasında MHP’li gençler tarafından ‘Bozkurt’ selamıyla uğurlandı.

Babaoğlu, referandum çalışmaları kapsamında Beyşehir ilçesindeki MHP ilçe teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette Babaoğlu’na AKP’li Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da eşlik etti.

Binanın koridoruna sağlı sollu dizilen MHP’li gençler, AKP heyetini ‘Bozkurt’ işareti yaparak uğurladı.

MHP’li gençlerin ‘saygı duruşu’na geçtiği videoyu Twitter hesabından paylaşan Babaoğlu, “Milliyetçi Hareket Partisi Beyşehir ilçe teşkilatı bizi böyle uğurladı. 16 Nisan’da güçlü bir Evet için Beyşehir tek vücut” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Beyşehir İlçe teşkilatı bizi böyle uğurladı. 16 Nisan'da güçlü bir #Evet için Beyşehir tek vücut. pic.twitter.com/MJYKsUlrpC — Mehmet Babaoğlu (@mbabaoglu) March 10, 2017

Sözcü’ye konuşan Özaltun, MHP’li gençlerin ‘uğurlama töreni’ne kendilerinin de şaşırdığını söyledi: “Referandum çalışmaları kapsamında vekilimizle ziyaretlerde bulunduk. MHP teşkilatına da uğradık. Koridordan geçerken Ülkücü gençler bizi tek sıra halinde Bozkurt işareti ile uğurladılar. Açıkçası ben de şaşırdım. Sayın vekilimiz yürüdü ardından da ben yürüdüm. Daha önce hiç böyle bir tören görmemiştim.”