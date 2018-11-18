AKP’li vekilden Yeni Şafak’a: Adalet hepimize lazım

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Yeni Şafak gazetesinin akademisyenlere ve hak savunucularına yönelik başlatılan operasyonla ilgili yaptığı habere ‘adalet hepimize lazım’ diyerek tepki gösterdi.

Aralarında akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 13 kişi ‘Gezi Parkı eylemini başlatmak ve tüm ülkeye yaymaya çalışmak’ gerekçesiyle başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

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AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu Twitter hesabından Yeni Şafak’ın ‘Gezi’nin beyni alındı’ başlıklı Mustafa Sait Özkan imzalı haberin küpürünü paylaşarak şunları yazdı:

“Adalete sahip çıkamazsak, masa başı yargısız infazlara karşı duramazsak, savunduğumuz değerlerin hiçbir inandırıcılığı kalmaz…. Mahkeme kesin karar verdi de biz mi duymadık?!? Unutulmamalı ki adalet hepimize lazım…”