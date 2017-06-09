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AKP’li vekilden Kürdistan’ın bağımsızlık referandumuna tam destek: Saygı duyun


 

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, hükümetin aksine Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) referandumundan çıkan karara ‘saygı duyulması gerektiğini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

KBY önceki gün 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu düzenleneceğini duyurmuş, Türkiye kararı ‘vahim bir hata’ olarak değerlendirmişti.

K24’ten Hasan Kösen’e konuşan AKP’li vekil Ensarioğlu, Türkiye’nin KBY’yle ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal alanda çok ciddi işbirlikleri olduğunu söyledi.

Referandumun Irak Anayasası tarafından KBY’ye verilen bir hak olduğunu aktaran Ensarioğlu, “Burada kararı verecek olan, KBY’de yaşayan halktır. Herkese de düşen buna saygı göstermektir. Türkiye’yle ilişkilere bir zarar vermez çünkü iyi ilişkiler var. Oradan Türkiye’ye yönelik tehdit ve tehlike oluşmadığı müddetçe de Türkiye’nin farkı düşünmemesi gerekir” diye konuştu.

Ensarioğlu, ‘Türkiye’nin Ortadoğu’da en samimi müttefikinin KBY olduğunu’ savundu.

Ensarioğlu, AKP’nin son Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) listesine önceki dönemin aksine alınmamıştı.

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