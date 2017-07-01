AKP’li vekilden Kürdistan referandumuna destek: Müsaade istemek zorunda değiller

AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, partisinin aksine Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) bağımsızlık referandumu düzenlemesine karşı çıkmadı: “Müsaade istemek zorunda değiller.”

KBY, 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu düzenleneceğini duyurmuş, Türkiye kararı ‘vahim bir hata’ olarak değerlendirmişti.

‘Kaderlerini tayin edecekleri temel bir hak’

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun ardından Atalay da bağımsızlık referandumuna arka çıktı.

Kürdistan 24’e konuşan AKP’li vekil, şunları söyledi: “Kuzey Irak’ta yapılacak referandum öncelikle orada yaşayan insanların kendi tercihlerini ve kaderlerini tayin edecekleri temel bir haktır. O haklarını istedikleri gibi kullanırlar, esas itibariyle istedikleri gibi kullanırlar ve bu haklarını kullanırken kendi komşularıyla bir görüş ve fikir alışverişinde bulunurlar ama kimseden müsaade istemek zorunda değiller.”

“Bu, Allah’ın insanlara verdiği bir hak olarak görülmelidir bana göre” diyen Atalay, bölgedeki coğrafyanın sınırları çizilirken ‘inanç, etnik köken ve sosyolojik özellikler’in esas alınmadığını vurguladı.

‘Kapımızı kapatmayız’

Türkiye’nin komşularına kapılarını kapatmadığını, şimdi de Suriye’den gelen mültecilerin misafir edildiğini dile getiren Atalay, “Dolayısıyla Türkiye’nin nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın öyle ya da böyle hiçbir şekilde Kuzey Irak’a kapı kapatacağı asla ve katta düşünülemez” diye konuştu.

Ardahan vekili şöyle devam etti: “Çünkü bizim sosyolojimiz birdir, yani Dicle’nin öbür tarafında bir kardeş beri tarafında bir kardeş kalmıştır. Dolayısıyla kardeşi kardeşten, dayıyı yeğenden ayırma imkânı yoktur. Biz Türkiye’yi yöneten AK Parti olarak referandum sonrasında Irak’ta kurulacak bir Kürdistan devletine karşı, Körfez ülkelerinin Katar’a uyguladıkları bir ambargo gibi bir ambargo uygulanacağını beklemiyorum ve buna sebep olabilecek hiçbir neden ya da gerekçe göremiyorum.”

Atalay, Türkiye’deki Kürtlerin de Kürdistan kurulduktan sonra “Irak’ta bir Kürdistan kuruldu biz de oraya katılmak istiyoruz” diyeceklerine ihtimal vermediğini kaydetti.