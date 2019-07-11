Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’li vekilden Erdoğan’a sistem çıkışı: Züğürt Ağa’ya döndük

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’li milletvekilleriyle yaptığı kapalı toplantıda söz alan Kars milletvekili Yunus Kılıç, “Köyü elinden alınmış Züğürt Ağa’ya döndük. Herkes milletvekilinden bir şey bekliyor. Ama elimizde yetki yok. “ dedi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, İstanbul seçimlerinin yaklaşık 9 puanla kaybedilmesinden sonra AKP’li milletvekilleriyle değerlendirme toplantıları yapıyor. Bu toplantılar harf sırasına göre yapılırken, bu defa Denizli ile Sivas arasındaki illerin milletvekilleri Erdoğan’la bir araya geldi.

Reklam

Habertürk’ün haberine göre, milletvekillerinin ağırlıklı olarak yeni sistemden şikayet ederken, burada söz alan Kars Milletvekili Kılıç’ın şöyle konuştuğu bildirildi: “Bakanlar telefonlarımıza çıkmıyor. Bakanlara ulaşamayınca hiçbir şey yaptıramıyoruz. Milletvekilinin bir ağırlığı kalmadı.”

Kılıç bu durumu Züğürt Ağa örneğiyle anlattı. Züğürt Ağa’nın kim olduğunu soran Erdoğan’a açıklama yapan Kılıç, filmden örnekler verdi.

Cumhurbaşkanı, ilk kabine toplantısında bu sorunu bakanlarla konuşacağını söyledi.

Reklam

Başka bir milletvekili ise ‘halkla diyalog kopukluğu, emeklilikte yaşa takılanlar ve Suriyeli sığınmacıların’ seçimin kaybedilmesindeki ana etkenler olduklarını vurguladı. İsmi belirtilmeyen bu milletvekiline, “Hiç mi olumlu bir durum yok” diye soran Erdoğan’a milletvekili şu cevabı verdi: “Olumlu olan şeyleri bütün dünya görüyor.”

Çelik: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin röntgeni, MR’ı çekilecek

SON HABERLER

Şimşek’ten yeni parti sorusuna yanıt: Zamanı gelince konuşuruz

Ekonomiden sorumlu eski bakan ve eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, parti kurması beklenen eski başbakan yardımcısı Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklinde yer alan yorumlara ilişkin soruya, “Zamanı gelince konuşuruz” diye yanıt verdi.

Şule Çet davası: Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

29 Mayıs 2018’de Ankara’da, cinsel saldırıya uğrayıp, plazanın 20’nci katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümü ile ilgili davanın üçüncü celsesi sonunda mahkeme heyeti, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek mahkemeyi 16 Ekim’e erteledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...