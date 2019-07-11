AKP’li vekilden Erdoğan’a sistem çıkışı: Züğürt Ağa’ya döndük

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’li milletvekilleriyle yaptığı kapalı toplantıda söz alan Kars milletvekili Yunus Kılıç, “Köyü elinden alınmış Züğürt Ağa’ya döndük. Herkes milletvekilinden bir şey bekliyor. Ama elimizde yetki yok. “ dedi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, İstanbul seçimlerinin yaklaşık 9 puanla kaybedilmesinden sonra AKP’li milletvekilleriyle değerlendirme toplantıları yapıyor. Bu toplantılar harf sırasına göre yapılırken, bu defa Denizli ile Sivas arasındaki illerin milletvekilleri Erdoğan’la bir araya geldi.

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Habertürk’ün haberine göre, milletvekillerinin ağırlıklı olarak yeni sistemden şikayet ederken, burada söz alan Kars Milletvekili Kılıç’ın şöyle konuştuğu bildirildi: “Bakanlar telefonlarımıza çıkmıyor. Bakanlara ulaşamayınca hiçbir şey yaptıramıyoruz. Milletvekilinin bir ağırlığı kalmadı.”

Kılıç bu durumu Züğürt Ağa örneğiyle anlattı. Züğürt Ağa’nın kim olduğunu soran Erdoğan’a açıklama yapan Kılıç, filmden örnekler verdi.

Cumhurbaşkanı, ilk kabine toplantısında bu sorunu bakanlarla konuşacağını söyledi.

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Başka bir milletvekili ise ‘halkla diyalog kopukluğu, emeklilikte yaşa takılanlar ve Suriyeli sığınmacıların’ seçimin kaybedilmesindeki ana etkenler olduklarını vurguladı. İsmi belirtilmeyen bu milletvekiline, “Hiç mi olumlu bir durum yok” diye soran Erdoğan’a milletvekili şu cevabı verdi: “Olumlu olan şeyleri bütün dünya görüyor.”