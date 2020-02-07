AKP’li vekilden Erdoğan’a ‘İmamoğlu’na cevap vermeme’ tavsiyesi

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘cevap vermeme’ tavsiyesinde bulundu.

Fotoğraf: İBB

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Erdoğan dün AKP’li milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

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61 milletvekilinin katıldığı buluşmada, İstanbul milletvekili Ataş, Erdoğan’a “Açıklamalarınızda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini çok fazla kullanıyorsunuz. Cevap vermeyin” diye tavsiye verdi. Buna “Nerede ismini kullanmışım, ne zaman onun ismini ağzıma aldım” yanıtını veren Erdoğan, Ataş’ın, Kanal İstanbul projesini örnek vermesi üzerine de, “Kanal İstanbul’un patenti bende. Onunla ilgili açıklama yapmayacağım da neyle ilgili yapacağım” dedi.

Sık sık karşı karşıya geliyorlar

Erdoğan ile İmamoğlu son dönemde, başta hükümetin İstanbul’da yapmayı planladığı, muhalefetinse karşı çıktığı Kanal İstanbul projesi başta olmak üzere farklı konularda medya üzerinde tartışıyor.

Son olarak, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin İSMEK çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasına İmamoğlu’nun yorumunun sorulması üzerine Erdoğan, “Ben İstanbul büyükşehir belediye başkanına cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım” demişti. İmamoğlu ise buna “Derece deyince benim aklıma Fahrenheit ya da Celcius gelir, insan değil. Açıkçası kimse doğuştan belediye başkanı ya da cumhurbaşkanı olmadı” diye cevap vermişti.