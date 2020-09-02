AKP’li vekilin Demirtaş’a hakaret bahanesi: Danışmanım yapmış

AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal Twitter hesabından HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın çocuklarıyla görüşememesi üzerine yaptığı paylaşımda Demirtaş ve ailesine hakaret etti. Ardından sildiği paylaşımın kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Fotoğraflar: Twitter

Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş dün eşinin kızlarını birlikte görmesine izin verilmediğini belirterek “Selahattin, pandemi başladığından bu yana kızlarını sadece birer kez, ayrı ayrı görebildi” demişti.

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AKP’li vekilin hesabından bugün erken saatlerde yapılan paylaşımında şu ifadeler yer alıyordu: “Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş. Bizim Şehit çocuklarımız da babalarıyla görüşemiyor. Allah ya size verecek, ya bize…”

Akkal paylaşımı sildikten sonra yine aynı hesaptan şu açıklamayı yaptı: “Bugün sabahın ilk saatlerinde resmi sosyal medya hesaplarımdan Selahattin Demirtaş ve ailesi hakkında yapılan paylaşım, şahsım tarafından yapılmamıştır; bir danışman arkadaşımızın hesapları karıştırarak yaptığı bir paylaşımdır. Aile ve çocuk kavramı, en kutsal değerlerimizdendir. Bu konudaki hassasiyetim bilinmektedir. Milletin vekili makamında olan biri için böyle bir dilin tarafımca kullanılması bir yana, zikredilmesi bile benim dünyama terstir. Her evladın ideolojilerimizden bağımsız çok değerli ve biricik olduğunu bilen ve evladı olan biri olarak; ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın ırk, dil, din, etnik köken kavramlarından bağımsız çok kıymetli olduğunun bilincinde bir insan olarak, ahsımla ilgisi olmayan paylaşım için çok üzgün olduğumu belirtir, danışman arkadaşımızla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını kamuoyunun bilgisine sunarım.”