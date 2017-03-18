AKP’li vekil Turan’ın oğlunun şirketine Bağcılar Belediyesi’nden beş yılda 11 ihale

AKP İstanbul milletvekili Hasan Turan’ın vekil olduktan sonra oğluna devrettiği şirketin AKP’li Bağcılar Belediyesi’nden beş yılda 11 ihale aldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre ‘Etkin Grup Medya Ajans Turizm İnşaat İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti’ isimli şirket Hasan Turan tarafından 2011 yılında kuruldu. Turan, 2014’te AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’ni temsilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde meclis üyesi olurken 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise İstanbul’dan AKP milletvekili seçildi.

Vekil seçildikten sonra Turan, şirketteki hisselerini oğlu Muhammed Turan’a devretti.

Oğul Turan’ın şirketi, Bağcılar Belediyesi’nden 2011-2016 yılları arasındaki beş yılda toplam 11 ihale aldı. Bu ihalelerin bir kısmı Turan’ın vekil olmadan önceki meclis üyeliği dönemine rast geliyor. Şirketin 2011’de bir, 2012’de üç, 2013’te bir, 2014’te bir, 2015’te üç, 2016’da de aldığı iki ihalenin toplamı 3 milyon TL’yi buldu.

Şirket, Giresun İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nden, AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nden ve Bakırköy Kamu Hastaneleri Birliği’nden de ihaleler almış. Bu ihalelerin de toplamı 250 bin TL’yi buluyor.