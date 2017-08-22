AKP’li vekil sordu: Konyaspor başkanı neden serbest bırakıldı, koruyan mı var? 

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AKP İstanbul milletvekili Metin Külünk, ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla ifadesi alınan ve serbest kalmasının ardından görevinden istifa eden Konyaspor’un eski başkanı Ahmet Şan için “Bu şahsı koruyan mı var?” diye sordu.

‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla savcılığa ifade veren Şan’ın evinde arama yapılmış, cep telefonuna ve dijital verilere el konulmuştu.

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İfadesinin ardından serbest bırakılan Şan, Konyaspor başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı.

‘Konya’da olup bitenleri millet çok iyi takip ediyor’

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Külünk, şunları yazdı: “Millet adına soruyorum. ByLock’tan gözaltına alınan bu şahıs neden sonra serbest bırakıldı. Bu şahsı koruyan mı var? Konya’da olup bitenleri millet çok iyi takip ediyor. Kim kime hangi baskıları uyguluyor, kim kimi niçin koruyor, hepsini millet biliyor. Adalet ve güvenlik bürokrasisine milletin çağrısıdır, Konya’da kimin akrabası kimin iş ortağı olduğuna bakmayacağınızdan emindir milletimiz.”

‘Futbolun bağırsakları temizlenmeli’

“Şahsi ikbal milletin kaderinin önüne geçemez” diyen AKP’li vekil şöyle devam etti: “‘O onun yakını,bu bunun ortağı bu şunun akrabası bu bunun arkadaşı’ cümlelerini millet duymak istemiyor ve gereğinin yapılmasını istiyor. Ellerindeki para gücüyle Konya’daki FETÖ yapılanmasının işbirlikçi ayağı, yerel medya üzerinde konunun konuşulmaması için baskı yapmayın. Futbolda FETÖ yapılanmasının üzerine daha güçlü gidilmeli. Temiz futbol için, futbolun bağırsakları temizlenmeli.”