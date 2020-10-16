AKP’li vekil: Şirketlerden e-scooter başına günlük 16 lira değil 16 kuruş alınacak

AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı, yeni yasa teklifiyle paylaşımlı elektrikli scooter’lar için kiralama yapan şirketlerden, araç başına belediye işgal harcı olarak 16 lira değil 16 kuruş alınacağını söyledi.

Fotoğraf: Pixabay

AA’nın dün TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edilen yasa teklifine ilişkin haberinde, belediyelerin paylaşımlı elektrikli scooter’lardan araç başına günlük 16 lira 66 kuruş işgal harcı alacağı belirtilmişti.

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AA’nın 15 Ekim’de saat 18:36’da servis ettiği haberinde, araç başında 16 lira 66 kuruş alınacağı yazılmıştı.

AA’ya konuşan AKP’li Özboyacı, şunları söyledi: “E-scooterlardan alınacak işgal harcıyla alakalı yanlış anlaşılma olmuş. Kanun teklifimiz incelendiğinde, bir işgaliye harcı, yasal olarak öngörmek durumundayız. Sadece e-Scooter kiralayan firmaları kapsıyor. Normal kendi e-scooter sahibi olan vatandaşımızdan herhangi bir işgaliye bedeli alınmıyor. Kiralık e-scooterlar noktasında, kiralama firmalarından, belediyeler, bütün taşıtlarda olduğu gibi işgaliye ücreti alacak. Bu tarife, metrekare başı 50 kuruştan 2.5 liraya kadar değişiyor.”

Teklifin ilgili maddesi…

Bir metrekareye üç elektrikli scooter’ın sığabileceğini kaydeden Özboyacı, belediyelerin haberlerde yer aldığı gibi scooter başına 16 lira değil, 16 kuruş alacağını belirtti. AKP’li vekil, soru üzerine, kendisinin de e-scooter kullandığını ifade etti.