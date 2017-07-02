Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

AKP’li vekil savcıları göreve çağırdı: Adil Öksüz’le görüşen müşavir yalan söylüyor


+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’le gözaltındayken görüştüğü ortaya çıkan eski başbakanlık müşaviri Ali İhsan Sarıkoca’nın kendini korumak için yalan söylediğini savundu.

Fotoğraf: DHA

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Sarıkoca, 15 Temmuz gecesi Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’le beraber darbecilere karşı mücadele ettiğini öne sürmüştü.

‘Belediye başkanı Kazan’da değildi’

Meclis’te kurulan ‘darbe komisyonu’nun başkan vekili Özdağ, eski başbakanlık müşavirinin bu ifadesinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

AKP’li vekil “Çünkü darbenin başladığı 15 Temmuz saat 21.00’dan 16 Temmuz sabah 07.00’a kadar Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk Kazan’da değildi” diye konuştu.

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ. (Fotoğraf: DHA)

‘İkisi de yalan söylüyordu’

Komisyona da davet edilen Ertürk’ün, 16 Temmuz günü saat 07.00 civarında Kazan’a Antalya’dan geldiğini tespit ettiklerini belirten Özdağ şöyle devam etti: “Kendisini darbe komisyonuna davet ettiğimizde de sanki oradaymış gibi açıklama yapınca kendisini uyararak, ‘Burada değildiniz, Antalya’daydınız. 16 Temmuz sabahı 07.00 civarlarında Ankara Kazan’a geldiniz. Doğruyu söyleyiniz, arkadaşlarımı yönlendirdim, arkadaşlarımız müdahale etti diyebilirsiniz’ demiştik. İşin özü Ali İhsan Sarıkoca da, Kazan belediye başkanı da yalan söylüyordu. Ondan sonra ifadelerini düzelttirmiştik.”

‘Adil Öksüz’le bağı aydınlatılmalı’

Ancak Sarıkoca’nın ifadesinde aynı iddiayı dillendirdiğine dikkat çeken Özdağ şunları söyledi: “Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Sarıkoca kendisiyle ilgili iddialara neden kaçamak cevaplar veriyor, neden gerçekleri söylemekten kaçınıyor ve yalan söylüyor, iddialar şayet doğruysa Adil Öksüz’le görüşmüşse Öksüz’le olan bağı nedir? Tüm bunlar aydınlatılmalıdır.”

Ne olmuştu?

Akıncı Üssü’nde 16 Temmuz sabahı gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından hakim Köksal Çelik tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı hakim Sönmez tarafından ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

Daha sonra Öksüz hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı, ancak Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

Olayla ilgili yürürülen soruşturma kapsamında başbakanlık müşaviri Sarıkoca’yla birlikte 13’ü asker, 14’ü emniyet personeli olmak üzere toplam 28 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

CHP, üsteki müşavir-Öksüz görüşmesini sordu: ‘FETÖ imamı’ olduğu biliniyordu

Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 kişi hakkında iddianame

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0


SON HABERLER

Erdoğan’ın korkusu

Farkında mısınız, bilmiyorum ama Erdoğan olmasa ayakta kalabilecek, yaşamını sürdürebilecek tek bir kişi bile artık Erdoğan’ı, onun politikalarını açıktan desteklemiyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...