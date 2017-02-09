AKP’li vekil, peygamberlere sığındı: KHK’yla ihraçlarda yanlışlar olabilir

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, akademisyenlerin kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilmelerinde yanlışlıklar olabileceğini belirterek, peygamberlerin de hata yapabileceğini söyledi.

Önceki gece yayınlanan 686 Sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti.

En fazla ihraca maruz kalan Ankara Üniversitesi’nde toplamda 34 ‘barış akademisyeni’ atılmıştı.

Ankara Üniversitesi’ni 22 ihraçla Marmara Üniversitesi takip etmiş, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 15, Anadolu Üniversitesi’nden de 18 ‘barış akademisyeni’ KHK’yla ihraç edilmişti.

‘Yanlışlık varsa düzeltilir’

Meclis’te HDP’nin ihraçlara ilişkin grup önerisi üzerine konuşan Özdağ, 28 Şubat’ta kendisinin de üniversiteden atıldığını belirterek, ‘düzeltme KHK’larını hatırlattı: “Eğer burada çeşitli akademisyenlerle ilgili bir haksızlık varsa, eğer bir ince eleyip sık dokuma yapılmamışsa bunlarla ilgili şimdiye kadar olduğu gibi nasıl düzeltmeler yapıldıysa hep beraber bunları düzeltmek de bizim için hem vicdanı bir borç hem de insani bir borçtur. Bir yanlışlık varsa, bir iltisakları yoksa bunları yapmak da bizim görevimizdir.”

İhraç listelerinde yapılan hataların bilinçli ya da bilinçsiz biçimde yapıldığına bakmak gerektiğini savunan Özdağ, “Elbette ki yanlışlıklar vardır, layüsel olan sadece ve sadece Allah’tır. Allah’ın haricinde herkes hata yapar, peygamberler de hata yapmışlardır, hatalarına ‘zelle’ ifadesi kullanılmıştır” dedi.