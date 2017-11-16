AKP’li vekil ‘off shore’ savunmasında: Türkiye’nin tek kuruş vergi kaybı yok

AKP Kastamonu milletvekili Murat Demir, ‘off shore’ şirketler üzerinden Türkiye değil de başka ülkelerin siciline kayıtlı denizcilik şirketlerinin ülkeye vergi kaybı yaşatmadığını savundu.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Demir, ‘off shore’ sisteminin denizcilik sektörü üzerinde doğru anlaşılması gerektiğine inandığını ifade etti.

Reklam

AKP’li vekil, ülkelerin yılda 11 milyar tona ulaşan deniz taşımacılığı işiyle uğraşırken rekabet sağlamak için çeşitli vergi, finansman ve yatırım teşvikleri uyguladığını aktararak “Bu nedenle Türk gemilerinin Türkiye dışındaki ülkelerin sicil kaydında bulunmalarının nedeni vergisel avantaj değil dünya deniz ticaretinde operasyonel ve finansal olarak dezavantajlı duruma düşmemektir” dedi.

‘Fitneci zihniyet…’

Bu durumun ‘Türkiye için tek kuruş bile vergi kaybına neden olmadığını’ belirten Demir şunları kaydetti: “Son günlerde tartışmalara neden olan gelişmelerin doğru bilgilerle yapılması gerekiyor. Türkiye’nin gözbebeği olan denizcilik sektörüne yönelik eksik bilgi kaynaklı karalamalar Türkiye’nin global pazarda rekabet gücü olan nadir sektörlerden biri olan denizciliğe zarar vermektedir. Bu art niyetli davranan fitneci ve yalancı zihniyeti kınıyorum.”

‘Off shore’ tartışması

‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri) politikacı ve iş insanlarının vergi cenneti olarak bilinen 19 ülke ve ‘hukuk bölgesi’ndeki yatırımlarını ifşa etmeye başlamıştı.

Belgeler, mali sistemlerine ‘off shore‘ adı verilen bu tür ülkelerde yatırım yapan kişilerin kendi ülkelerinde ödemeleri gereken vergiden kaçınmaya çalıştığını göstermesi bakımından önemli. ‘Off shore’ yatırımlar, ayrıca kayıt dışı kazancı da saklamak için kolayca kullanılabildiği için uluslararası finans sisteminde itibarlı sayılmıyor.

Beş şirketi kabul etti

Belgelerde Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım’a ait Malta merkezli beş şirketin de olduğu ortaya çıkmıştı. Başbakan, ‘South Seas Shipping N.V.’, ‘Nova Warrior Limited’, ‘Dertel Shipping Limited’, ‘Hawke Bay Marine Co Ltd.’ ve ‘Black Eagle Marine Co Ltd.’ adlı bu şirketlerin varlığını kabul ederek “Bunun gizli bir trafı yok” demişti.