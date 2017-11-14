AKP’li vekil ne ima etti?: Bu gazetecilere, akademisyenlere yaşam hakkı vermezler

AKP Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Meclis’te yaptığı konuşmada HDP’nin raporunda görüş bildiren akademisyen ve gazeteciler için, “Bu bildiriye imza atan hiçbir akademisyene, siyasetçiye, gazeteciye hiçbir ülkede bırakın hapishaneyi yaşam hakkı bile vermezler” dedi.

Gazete Duvar’ın haberine göre Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Avrupa Birliği bütçesi üzerinde söz alan Kavcıoğlu HDP’nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne verdiği raporu eleştirdi.

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Raporda, akademisyenler ve gazetecilerle ilgili ifadeleri eleştiren Kavcıoğlu şunları söyledi: “’Türkiye’nin kıyım yaptığını’ (raporda) söylüyor bir akademisyen. Bu bildirinin altına imza atan hiçbir akademisyenin Türkiye’de akademisyenlik yapmaya hakkı yok. Türkiye’yi böyle karalayacak, Türkiye’nin kıyım yaptığını, katliam yaptığını yazacak, altına imza atacak. Kimlerle beraber yapıyor bunu? Devlete böyle bir ihanet olur mu ya? Bu bildiriye imza atan hiçbir akademisyene, siyasetçiye, gazeteciye hiçbir ülkede yaşama hakkı bile vermezler, bırak hapishaneyi yaşama hakkı vermezler.”