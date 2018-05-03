AKP’li vekil kumarhanedeki fotoğrafını anlattı: Özel işlerimiz, kim ne karışır?

AKP Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, kumarhanede çekilmiş fotoğrafı için “Bunlar bizim özel işlerimiz, kim ne karışır?” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlarından Recep Cengiz, Twitter hesabından Akgün’ün Bulgaristan’da bir kumarhanede çektirdiğini öne sürdüğü fotoğrafı paylaşarak, “AKP Tekirdağ mv Metin Akgün’ün Bulgaristan’da bir kumarhanedeki eğlencesi. Tabii istediğini yapabilir, ama millete karşı dürüst olun, dürüst!” diye yazdı.

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AKP Tekirdağ mv Metin Akgün’ün Bulgaristan’da bir kumarhanedeki eğlencesi. Tabii istediğini yapabilir, ama millete karşı dürüst olun, dürüst! pic.twitter.com/mSKxT9XURr — Recep Cengiz (@drrecepcengiz) May 1, 2018

Odatv’den Caner Taşpınar’a konuşan AKP Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, fotoğrafı doğrulayarak “O çok eski bir fotoğraf zannedersem, ben tanıyamıyorum zaten” dedi.

Akgün şöyle devam etti: “Bunlar bizim özel işlerimiz, kim ne karışır? Onların özel işine kim, ne karışıyor? Yazıktır, günahtır. Bizi Türkiye tanır.”