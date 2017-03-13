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AKP’li vekil Hollanda’ya müteşekkir: ‘Evet’ oylarına iki puan katkı yaptılar

 

AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Türkiye’nin son günlerde gerilim yaşadığı Almanya ve Hollanda’ya teşekkür etmek gerektiğini söyledi: ‘Evet’ oylarına iki puan katkı yaptılar.”

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Daha önce de Almanya hükümet yetkililerinin referandum kampanyası yürütmesine izin vermemişti.

A Haber’de yayınlanan ‘Kadraj’ programına katılan Kocabıyık, Almanya ve Hollanda’ya kızmamaları gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Bizim ‘Evet’ oylarına en az iki puan katkı yaptılar böylece. Buna emin olabilirseniz. Bir eski emekli siyasi danışman olarak danışman ve araştırmacı olarak size katiyetle söyleyebilirim ki hem Avrupa’daki vatandaşlarımızın oylarında belirli hatırı sayılır bir artışa sebep olacak hem de asıl Türkiye’nin içerisinde hem kararsız hem de hatta bir miktar ‘Hayır’cı seçmenin çok ciddi şekilde etkilenmesine yol olacak bu olaylar.”

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