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AKP’li vekil hakaret gerekçesiyle Demirtaş’a tazminat ödeyecek

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AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a hakaret ettiği gerekçesiyle tazminat ödeyecek.

Fotoğraf: DHA

Kocabıyık, 10 Ekim 2016’da Twitter’dan Demirtaş’a hitaben “Demirtaş iti yargı kararına rağmen serbestçe geziyor. Onlarca şehit veriyoruz. Bu vatan haininin peşine düşecek bir savcısı yok mu ülkenin?” diye yazmıştı.

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Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman da bu sözler üzerine Kocabıyık hakkında 20 bin liralık manevi tazminat talebiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Diyarbakır 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, AKP’li vekilin Demirtaş’a 4 bin liralık manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

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