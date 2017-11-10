AKP’li vekil hakaret gerekçesiyle Demirtaş’a tazminat ödeyecek

AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a hakaret ettiği gerekçesiyle tazminat ödeyecek.

Kocabıyık, 10 Ekim 2016’da Twitter’dan Demirtaş’a hitaben “Demirtaş iti yargı kararına rağmen serbestçe geziyor. Onlarca şehit veriyoruz. Bu vatan haininin peşine düşecek bir savcısı yok mu ülkenin?” diye yazmıştı.

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Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman da bu sözler üzerine Kocabıyık hakkında 20 bin liralık manevi tazminat talebiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Diyarbakır 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, AKP’li vekilin Demirtaş’a 4 bin liralık manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.