AKP’li vekil, Erdoğan’ın ‘termik’ vetosunu ‘kuvvetler ayrılığı’na bağladı

Bir tarafta parlamentonun gücü, kuvveti, diğer tarafta da Cumhurbaşkanı'mızın yetkisi var.

Elbette yetkisini kullanacak.

İşte bu kuvvetler ayrılığıdır..

Bir türlü kabul etmeyenler için güçlü bir pratik oldu😌#Parlamento#Veto #KuvvetlerAyrılığı@RTErdogan pic.twitter.com/IF6q3oyIHE