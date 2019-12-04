AKP’li vekil, Erdoğan’ın ‘termik’ vetosunu ‘kuvvetler ayrılığı’na bağladı

AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, termik santrallere baca filtresi takılmasına dair tartışmalar sırasında, AKP genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kanunu veto etmesini ‘kuvvetler ayrılığı’na yordu.
Santrallere filtre takılma zorunluluğunun iki buçuk yıl ertelenmesine dair AKP’lileri hazırladığı kanun teklifi TBMM’den geçmiş ancak Erdoğan’dan veto gelmişti.
Meclis’te kanuna dair tartışmalar sırasında konuşan Özkan, “Parlamentonun gücü, kudreti; diğer taraftan da sayın cumhurbaşkanımızın yetkisi… Elbette kullanacak” dedi.
Yedi yıl önce baca filtresi takılmasına dair bir yasa olmadığını, kendilerinin bunu getirdiğini belirten AKP’li vekil, “Yedi yıl önce bu yasal düzenlemeyi yapmamış olsaydık, yasanın uzatılacak herhangi bir süresi olmayacaktı” dedi.
Özkan, Türkiye’de kuvvetler ayrılığının bulunduğunu ifade ederek “Sayın cumhurbaşkanımızın veto etmesi, parlamentonun çalışması açısından önemlidir” dedi.