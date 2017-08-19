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AKP İstanbul milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘parti içinde statüko inşa eden’ unsurlara istifa çağrısı yaptığını ancak ‘gerçek muhataplar’ın bu çağrıyı üzerine almadığını öne sürdü.

‘Kimi şaşkınlıkla, kimi dişlerini gıcırdatarak’

Diriliş Postası’ndaki ‘Erdoğan’ı anlamak-2’ başlıklı yazısında, Erdoğan’ın ‘anlaşılamadığını’ savunduğu bir hafta önceki yazısına atıf yapan Külünk şu ifadeleri kullandı: “Geçen hafta ‘Erdoğan’ı Anlamak’ başlığıyla önemli bir vurgu yapmış ve kendisini evvelâ onu lider benimseyenlerin anlaması gerektiğinden dem vurmuştum. Aslında onu lider benimseyenler elbette Sayın Erdoğan’ı anlıyorlar. Ancak kimi şaşkınlıkla, kimi dişlerini gıcırdatarak, kimiyse ‘Durduk yerde rahatımıza niçin çomak sokuyor, neden milleti hareketlendiriyorsunuz? Neden ‘AK Parti teşkilâtlarında olup bitenlere duyarsız kalmayın’ diyorsunuz?’ cümlelerini barındıran bir sessizlikle anlıyor.”

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‘Daha fazla izin verilemez’

“Erdoğan’ı anlayanlardan oluşan bu bir kısım tayfanın keyfi bu sebeple bozuk. Tabiî moralleri de…” diyen AKP’li vekil şöyle devam etti: “Zira onlar, genel siyasette oluşturdukları güç ilişkileriyle bir ayaklarını Ankara, diğer ayaklarını yerele basarak etraflarında inşâ ettikleri dar alan milliyetçiliğiyle, AK Parti’nin milletten aldığı gücü kendi şahsî ikbâl hesaplarının malzemeleri hâline getiren kimseler… Ancak sadece morallerinin bozulması yetmez! Açıkça ifade ediyorum ki, madem bu parti, milletin partisidir; öyleyse bu tür karakterler milletin partisinden ellerini çekeceklerdir! Bu tiplerin, milletin kaderine zulmetme hakları yoktur! Milletin yükseliş kaderini kendi ikbâl ve menfaatleri uğruna talan edenlere daha fazla izin verilemez!”

‘Erdoğan’ın seslendikleri kendilerine bakmıyor’

AKP teşkilatlarında yukarı doğru çıkıldıkça ‘statüko inşaları’ yaşandığını savunan Külünk şunları yazdı: “Evet, bunu konuşmak mecburiyetindeyiz! Bizim ifade etmek istediğimiz, teşkilâtlarda statüko inşâ etmiş unsurların varlığının ortadan kaldırılmasıdır. Zira Sayın Erdoğan da diyor ki, ‘İstifa ediniz!’ Fakat görüyorum ki onun seslendikleri kendilerine bakmıyor, gerçek muhataplar üzerlerine alınmıyorlar.”