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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li vekil ‘döküldü’: ’17-25’e kadar her şey ‘FETÖ’yle oluyordu, hesabı biz vermeliyiz

 

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, ’17-25 Aralık’a kadar, siyaset, ticaret ve bürokraside yükselmenin ‘FETÖ’yle işbirliğinden geçtiğini söyledi ve ekledi: “Arkadaşlar ben Amerika’ya gittim. Ziyaret ettik. Hesabını biz vermeliyiz. İnsanları suçlamak durumunda değiliz.”

Fotoğraf: DHA

Can, 24 Haziran seçimlerinde bir kez daha Kırıkkale 1’inci sıradan aday.

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Odatv’nin haberine göre, Can partisinin toplantısında konuştu.

AKP’li vekil şöyle dedi: “Arkadaşlar ben Amerika’ya gittim. Ziyaret ettik. Şimdi Allah aşkına derler ya ‘Suçsuz olan ilk taşı atsın’ diye. 17-25 Aralık hadisesinden önce gerek ticarette, gerek siyasette, gerekse bürokrasi yükselme o yolla oluyordu. O nedenle, eğer burada bunun hesabını verecek olanlar varsa başta biz siyasetçiler olarak bizler vermek durumundayız. İnsanları suçlamak durumunda değiliz.”

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Can, geçen yılın mayıs ayında da, “Buradan şunu söylemek istiyorum. Evet, 17-25 Aralık’tan önce AK Parti bu yapıyla belki bazı uygulamaları beraber götürmüş olabilir” demişti.

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