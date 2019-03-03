AKP’li vekil: Allah AKP’ye oy verilmesini emrediyor

AKP Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Şanlıurfa’daki seçim konuşmasında, “Oyunuzu bize verirseniz, mahşerde Allah size hiçbir hesap sormayacak” dedi.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Gülpınar, AKPli adaylara oy isterken, bunun Allah’ın emri olduğunu söyledi.

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Gülpınar şunları söyledi: “Allah sizden emaneti ehline vermenizi emrediyor, bu emir hepimiz için geçerli, sadece yöneticiler için değil, herkes için halk için de geçerlidir. Halk emaneti nasıl verir? Sandığın başına gider, oyunu atar ve emanetini verir. Allah size bir emanet veriyorsa, bunun hesabını soracak demektir. Vicdan rahatlığıyla size diyorum ki, yarın inşallah mahşerde Allah’ın karşısına çıktığınız zaman, o emaneti bize verdiğinizden dolayı, size inşallah hiçbir hesap sormayacak.”

AKP milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'dan skandal sözler!

-Oyunuzu bize verdiğiniz için Allah sizden hesap sormaz

-Erdoğan'ı desteklemek imanımızın gereği pic.twitter.com/BSnl74npya — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) March 3, 2019

Daha önce de AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, partisinin Sivas belediye başkan adayı Hilmi Bilgin’e oy isterken Bilgin’e oy vermenin“ Ruz-i mahşerde (kıyamet günü) beraat belgesi (kurtuluş)“ olacağını söylemişti.

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