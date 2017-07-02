Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

AKP’li vekil ‘Adalet Yürüyüşü’nün sırrını ‘çözdü’: Gezi olaylarını hortlatmak


Share46
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 46

 

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’nün amacının ‘Gezi olaylarını hortlatmak’ olduğunu savundu.

Fotoğraf: DHA

Vekili olduğu ilde muhtarlara seslenen Güvenç, Rusya, İran ve ABD’nin Türkiye’ye karşı çalıştığını öne sürerek, sözü uzatmadan ‘Adalet Yürüyüşü’ne getirdi.

Yürüyüşe yurttaşların değil, DHKP-C, PKK ve ‘FETÖ’nün öncülük ettiğini ileri süren “Güvenç, Güneydoğu’da bunu yaparlarken, ülkenin batısında Ankara ile İstanbul arasında küresel güçlerin ve onun maşası FETÖ’nün emriyle ana muhalefet patisinin genel başkanının önderliğinde, arkasında DHKP-C, arkasında FETÖ, arkasında PKK İstanbul’a yürüyüş başlattılar” dedi.

‘Amaç huzuru kaybetmek’

Güvenç, yürüyüşün ‘sırrını’ da şöyle ‘ifşa etti’: “Sözde adalet arayışı adı altında yapmak istedikleri bir kere daha Gezi olaylarını hortlatmaktır. Yapmak istedikleri bir kere daha ülkemizin istikrarsızlığa mahkum edilmesidir. Yapmak istedikler, bu ülkede huzurun, güvenliğin kaybolmasıdır. Çok açık ve net bir şekilde bu senaryoları tekrar gündeme getirdiler.”

HDP heyeti yarın ‘Adalet Yürüyüşü’nü ziyaret edecek, katılım tartışması sürüyor

‘Yürüyüş duvara karşı’ diyen Kılıçdaroğlu: Sonrasında yeni planları uygulayabiliriz

ANAR Genel Müdürü: ‘Adalet Yürüyüşü’ne yürümeyenler de olumlu bakıyor

‘Adalet Yürüyüşü’ kortejine Sakarya il girişinde taşlı saldırı: Bir kişi başından yaralandı

‘Adalet Yürüyüşü’ne katılan Aslı Erdoğan: Perde bizimle açıldı, şimdi yüz binleriz

‘Adalet Yürüyüşü’nde 17’nci gün: Sıcak hissediliyor, Sarıgül ve Eliaçık da katıldı

Valilik ‘Kılıçdaroğlu’na suikast’ iddiasını yalanladı: Sakarya’daki gözaltı ‘ByLock’tan

Kılıçdaroğlu’nun doktoru Cihangir İslam: Sıcak zorluyor ama sağlık durumu iyi

‘Adalet Yürüyüşü’ için ‘Aileler çocuklarını sokağa döksün’ diyen yurttaş tutuklandı

Sanatçılar ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılıyor: Zorbalığa karşı ses sokaklardan gelir

‘Adalet Yürüyüşü’nde 16’inci gün: Okkan’ın mezarına çiçek, Gülriz Sururi de katılımcı

‘Adalet Yürüyüşü’nü sürdüren Kılıçdaroğlu: ‘Bir yolunu bulup sesini keselim’ arayışı var

‘Adalet Yürüyüşü’nde kalp spazmı geçiren CHP’li vekil Hüseyin Yıldız’ın durumu iyi

Sendika yöneticisinden CHP’ye: Milletin sabrını zorlamayın, Maltepe’yi dar ederiz

Kulis: Yürüyüşün ilk gününden beri Saray çılgına döndü, Erdoğan araştırma yaptırıyor

Fotoğraflarla ikinci haftasında ‘Adalet Yürüyüşü’

‘Adalet Yürüyüşü’ 15’inci gününde: O olayı Düzcelilerle beraber tutmadık

‘Adalet Yürüyüşü’ne katılım büyüyor: Drone 15-16 bin kişiyi görüntüledi

Kılıçdaroğlu duyurdu: ‘Evet’ cephesinin dörtte üçü yürüyüşü destekliyor

‘Adalet Yürüyüşü’nde 14’üncü gün: Ülkücüler ve sosyalistlerden destek

Bozdağ’dan CHP’ye ‘provokasyon’ yanıtı: Rahatsız olunsaydı yürüyemezdiniz

Sıra gümrük bakanında: Yolları ‘Teröristler yürüsün’ diye yapmıyoruz

Düzce’de ‘Adalet Yürüyüşü’nün kamp alanı yakınına gübre dökenler serbest

CHP’li Tezcan’dan yürüyüş kampı yakınına gübre dökenlere: Kartvizitlerini bırakmışlar

‘Adalet Yürüyüşü’ rotasına gübre döken kamyon şoförüne 3 bin lira ceza

‘Adalet Yürüyüşü’ 14’üncü günde: ‘Gülerek, eğlenerek yola devam edeceğiz’

Madde madde: CHP’den ‘Adalet Yürüyüşü’ genelgesi


Share46
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 46


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...