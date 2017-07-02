AKP’li vekil ‘Adalet Yürüyüşü’nün sırrını ‘çözdü’: Gezi olaylarını hortlatmak

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’nün amacının ‘Gezi olaylarını hortlatmak’ olduğunu savundu.

Vekili olduğu ilde muhtarlara seslenen Güvenç, Rusya, İran ve ABD’nin Türkiye’ye karşı çalıştığını öne sürerek, sözü uzatmadan ‘Adalet Yürüyüşü’ne getirdi.

Yürüyüşe yurttaşların değil, DHKP-C, PKK ve ‘FETÖ’nün öncülük ettiğini ileri süren “Güvenç, Güneydoğu’da bunu yaparlarken, ülkenin batısında Ankara ile İstanbul arasında küresel güçlerin ve onun maşası FETÖ’nün emriyle ana muhalefet patisinin genel başkanının önderliğinde, arkasında DHKP-C, arkasında FETÖ, arkasında PKK İstanbul’a yürüyüş başlattılar” dedi.

‘Amaç huzuru kaybetmek’

Güvenç, yürüyüşün ‘sırrını’ da şöyle ‘ifşa etti’: “Sözde adalet arayışı adı altında yapmak istedikleri bir kere daha Gezi olaylarını hortlatmaktır. Yapmak istedikleri bir kere daha ülkemizin istikrarsızlığa mahkum edilmesidir. Yapmak istedikler, bu ülkede huzurun, güvenliğin kaybolmasıdır. Çok açık ve net bir şekilde bu senaryoları tekrar gündeme getirdiler.”