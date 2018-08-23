AKP’li vekil ABD’ye ömür biçti: Doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştı

AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İbn-i Haldun’un “Devletler de aynen insanlar gibi doğar, büyür ve ölürler” hatırlatarak “Ey Amerika, doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştı” dedi.

AKP Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine eski içişleri bakanı Efkan ile birlikte Çavuşoğlu da katıldı.

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Törende konuşma yapan Ala, Türkiye’nin gelişmiş bir demokrasiye sahip olması için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’yi kalkınmış ekonominin adresi olarak ileriye taşımak istiyoruz. Toplumsal olarak huzur ve güven içerisinde emin adımlarla hedeflerine yürüyen bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Hiç merak etmeyin, 15 Temmuz’da hep birlikte ne yaptıysak onu yapıyoruz. Asla başarılı olamayacaklar. Biz bunları çok gördük. Nasıl mücadele edileceğini biliyoruz. Türkiye’nin hedeflerinden sapma yoktur. Türkiye’nin yolunu hiçbir şey kesemez. Allah’ın izniyle bütün sorunları aşacağız.”

Ala’dan sonra bir konuşma da Bursa Milletvekili Çavuşoğlu yaptı. AKP’nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Bu millet dolardan korkmaz, bu millet tank yığınlarından, demir yığınlarından korkmadı” dedi.

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Konuşmasında dolardaki yükselmenin tamamen sentetik olduğunu savunan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’yi sınırlamaya, belli bir kalıbın içerisine sığdırmaya çalışıyorlar ama nafile. Dünyada eksen, güç odakları, sermaye yer değiştiriyor. İbn-i Haldun’un güzel bir teorisi vardır; ‘Devletler de aynen insanlar gibi doğar, büyük ve ölürler’ der. Ey Amerika, doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştı; ne yaparsan yap. Mesele, dört bin TIR silah verdiği o projeyi çökerttiğimiz meselesidir. Mesele, S-400’dür. Türkiye’nin kendine çıkar odaklı iradesini ortaya koyma meselesidir.”