AKP’li üyeler ‘Millet tahrik oluyor’ demişti: ‘Yetenek Sizsiniz’e 1 milyon lira ceza

RTÜK, TV8’de yayınlanan ‘Yetenek Sizsiniz’ programında yaşları 7 ile 11 arasında kızların şort giyerek yaptıkları dans gösterisi için kanala reklam gelirinin yüzde 2’sine denk gelen bir para cezası verildi. Bu ceza, yaklaşık 1 milyon liraya tekabül ediyor.

Yaşları 7 ile 11 arasında değişen kız çocuklarından oluşan ‘Queen of The Dans’ grubunun yer aldığı program, 14 Aralık’ta yayınlanmıştı.

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RTÜK’ün AKP’li üyeleri dans gösterisi için istedikleri cezayı “Millet tahrik oluyor” sözleriyle savunmuştu.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, RTÜK, TV 8’in “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Kanala reklam gelirinin yüzde 2’sine denk gelecek bir para cezası verildi. Bu ceza da yaklaşık 1 milyon liraya tekabül ediyor.