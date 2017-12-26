AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin ‘kırmızı çizgisi’: 1+1 içeren hiçbir projeye ruhsat yok

AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçe sınırları içerisinde yapılacak yeni inşaat projelerinde 1+1’lere ve gökdelenlere izin verilmeyeceğini söyledi.

Yapımı devam eden Çamlıca Camisi’nin çevresinde yapılacak kentsel dönüşüme dair toplantıda konuşan Türkmen, şunları söyledi: “Çamlıca Camii’nin eteklerindeki Kirazlıtepe mahallemiz var. Bu caminin önündeki 180 bin metrekare bir alan var. Bu alanı kentsel yenileme alanı ilan ettik; İBB Meclisi’nden geçti. 180 dönümlük bu alanda bin 400 tane konut, 120-130 tane iş yeri var. Biz yeni Boğaz planları gereği bu alanda bin 800-2 bin konut ve iş yeri yapacağız. Bu 2 bin bağımsız bölümün yüzde 80-85’ini buradaki hissedarlara, hak sahiplerine vereceğiz. Önümüzdeki 10-15 gün içinde Çevre ve Şehircilik Bakanı’mız Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla bu alanda bir toplu imza töreni yapacağız.”

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Otoparksız ve 1+1 içeren projelere onay verilmeyeceğini belirten Türkmen, şöyle konuştu: “Biz Üsküdar’da siteleşmeye karşıyız. Siteleşmek yok. Neden yok? Mahalle hayatımız devam edecek. Yerleşim alanlarını duvarlarla çevirerek toplumdan ayrıştırmayı istemiyoruz. Kesinlikle otoparksız proje olmayacak. Bütün binaların altı otopark olacak. Açık otoparktan ziyade kapalı otopark istiyoruz. Otoparksız projelere onay vermiyoruz. Son bir kırmızı çizgimiz daha var: Üsküdar’da 1+1 olmayacak. Hiçbir projede 1+1 ruhsatı vermeyeceğiz. 2+1, 3+1, 4+1 olacak.”

Bir diğer AKP’li belediye olan İstanbul Zeytinburnu belediyesi uygunsuz işlere neden olduğu gerekçesiyle 1+1 konutların yapımına sınırlama getirildiğini açıklamıştı.

Daha önce de aile yapısına ‘uygun olmadığı’ için artık TOKİ’nin yaptırdığı konutlarda 1+1 dairelere yer verilmeyeceği açıklanmıştı.