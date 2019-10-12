AKP’li Üsküdar belediyesi SGK borcuna karşılık arazisini devretti

İstanbul’da AKP’li Üsküdar belediyesi, 37 milyon 200 bin liralık SGK borcuna karşılık Çengelköy’de sahibi olduğu 3.5 dönümlük ‘kupon araziyi’ SGK’ya devretti.

CHP grup başkan vekili ve İBB meclis üyesi Doğan Tekel, belediyeyi ‘yıllardır kamuya olan borçlarını kendi iç kaynakları ile ödemek yerine kamu arazilerini elden çıkararak ödemekle’ eleştirdi.

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Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 2 Ekim tarihli yazısıyla, sahibi olduğu Üsküdar Kent Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin SGK’ya 37 milyon 200 bin liralık borcu karşılığında, Çengelköy’deki 3.5 dönümlük arazinsiin SGK Başkanlığı’na devrini istedi.

İYİ Parti ve CHP’nin muhalefetine rağmen kabul edildi

İlgili talep, Üsküdar Belediye Meclisi’nin Plan ve Bütçe ile Hukuk ve Mülkiye komisyonlarına gönderildi.

İlgili komisyonlar tarafından hazırlanan ortak raporda, SGK Yönetim Kurulu’nun 19 Eylül 2019 tarihli kararı ile borçlara karşılık 37 milyon 200 bin TL değer biçilen arazinin kendilerine devredilmesini uygun bulduğu aktarıldı ve devir kararı İYİ Parti ve CHP’nin muhalefetine karşılık AKP grubunun oyları ile kabul edildi.

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‘Bu yöntemi sadece AKP kullanıyor’

Parseli ‘kupon arazi’ olarak niteleyen Tekel şunları söyledi: “Kamuya terk edilen araziler kamusal kullanım dışında değerlendirilemez. Ama burada site yapılırken kamuya terk ile belediyeye geçen parsel, yıllar içinde konut imarlı bir kupon araziye dönüştürüldü ve şimdi borç karşılığında devredildi. Üsküdar Belediyesi, yıllardır kamuya olan borçlarını kendi iç kaynakları ile ödemek yerine kamu arazilerini elden çıkarak ödüyor. Bu yöntem sadece AKP’li belediyelerde uygulanıyor. Bugüne kadar hiçbir CHP’li belediyenin kamu borçlarını bu şekilde ödemesine onay verilmedi.”

Üsküdar belediyesi, daha önce de kendi mülkiyetindeki cami arazilerini, vergi borcu karşılığında hazineye devretmişti.