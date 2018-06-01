AKP’li Ünal’la ‘Erdoğan olmak’: Erdemli olmayı gerektirir, öyle kolay değil

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Tayyip Erdoğan olmak sözünün eri olmayı gerektirir, samimi olmayı, dürüst olmayı, cesur olmayı, erdemli olmayı gerektirir” dedi.

AA’nın aktardığına göre Ünal, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la aralarında geçen konuşmaya atıfta bulunarak, “Dedem beni imam hatipe gönderseydi, sizin yerinizde ben olacaktım” sözlerinin hatırlatılması üzerine konuştu.

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İnce’nin bu sözlerinin “Ben Tayyip Erdoğan olmak istiyorum” demek anlamına geldiğini söyleyen İnce, “Tayyip Erdoğan olmak kolay değil. Tayyip Erdoğan olmak sözünün eri olmayı gerektirir, samimi olmayı gerektirir, dürüst olmayı, cesur olmayı, erdemli olmayı gerektirir. Tayyip Erdoğan olmak milletin önünde fırtınalar eserken öyle ‘elif’ gibi dimdik durmak demektir. Tayyip Erdoğan olmak öyle kolay bir şey değil.”