AKP’li Ünal’ın Ayasofya paylaşımına yorum yağdı: ‘Nadira’ya ne oldu?’

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya’daki cuma namazından yaptığı paylaşımın altına yorum yağdı: “Nadira’ya ne oldu?”

Ünal’ın Ankara’daki evinde bakıcı olarak çalışan Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümüyle ilgili açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı.

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Ünal’ın Twitter hesabından bugün kendi fotoğrafıyla birlikte paylaştığı “Ayasofya Camisindeyiz. Nasip eden Allahımıza şükürler olsun. Emeği geçen herkesten başta REİS’imiz olmak üzere Allah razı olsun” yorumu pek çok tepkiyi altında topladı. Diğer paylaşımlarının çok üstünde etkileşim alan tweet’i kullanıcılar ‘Nadirayaneoldu’ etikletiyle retweetledi ya da altına aynı etiketi yorum olarak bıraktı. ‘Nadirayaneoldu’ etiketi 20 binden fazla kişi tarafından kullanılarak TT listesine girdi.

23 yaşındaki Kadirova yaklaşık bir yıldır Ünal’ın evinde bakıcı olarak çalışıyordu. Genç kadın 23 Eylül 2019’da Ünal’ın evinde yaşamını yitirmişti. Yakın bir arkadaşı Kadirova’nın milletvekili Ünal’ın tacizine uğradığını ve kendini öldürmeyi düşündüğünü anlattığını belirtmişti.