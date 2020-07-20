AKP’li Ünal’dan Netflix çıkışı: Resmi görüşme olmadı; hassasiyet göstermeliler

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, son dönemde ‘yasak ve sansür’ tartışmalarıyla gündeme gelen, Türkiye’den çekileceği öne sürülen Netflix’in Türk kültürüne, sanatına daha yüksek hassasiyet göstereceğine inandığını belirtti.

Fotoğraf: Netflix

Ünal Twitter’daki paylaşımında Netflix Türkiye’nin ne AKP’li yetkililerle ne de resmi düzeyde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile görüştüğünü belirtti.

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Ünal’ın daha önceki açıklamalarından yola çıkarak yetkililerin Netflix Türkiye’nin içeriğine müdahale ettiğine dair tartışmalar başlamıştı. Bunun üzerine Netflix yönetiminin Türkiye’de üretim yapmayı bırakabileceği hatta Türk piyasasından tamamen ayrılabileceği öne sürülmüştü.

Ünal’ın paylaşımı öyle: “Netflix Türkiye ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmi düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix’in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum.”

Ünal’ın tartışma yaratan sözleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen ay sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayıp ‘YouTube, Twitter, Netflix gibi platformların ahlaksız’ olduğunu öne sürdüğü açıklamasından sonra gelmişti.

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Daha sonra Ünal’ın Netflix Türkiye’nin hazırladığı Aşk 101 adlı diziye ‘eşcinsellik’ eleştirisi getirmesi ise hem dizinin senaryosuna sansür uygulandığına dair şüpheleri güçlendirmiş, hem de sosyal medya tartışmalarına boyut kazandırmıştı.