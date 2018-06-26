AKP’li Ünal’dan Kılıçdaroğlu’na: Sekiz yenilgi almış; insan azıcık utanır, mahcup olur

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, “Dikta heveslisi olan biri tebrik edilmez” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumunun ‘aptalca’ olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, bugün seçimleri değerlendirdiği basın toplantısında “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tebrik ettiniz mi?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Demokrasiye inanmayan bir adam tebrik edilemez. Yasama-yargı-yürütmeyi kendine bağlayan biri tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim? Bir partinin genel başkanı mahkemelere hakim tayin ediyor. Nesini tebrik edeyim? Dikta heveslisi olan biri tebrik edilmez. Hangi başarıyı elde etti. ‘Topal ördek’ durumunda.”

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NTV canlı yayınına katılan AKP sözcüsü Ünal, CHP liderinin açıklamalarını değerlendirdi.

“Eğer demokrasiye inanmayan birisi varsa o da Kemal Kılıçdaroğlu” diyen Ünal, ‘Kılıçdaroğlu’nun demokrasiye inanmadığını, aksi halde sandıktaki sonuca saygı duymuş olacağını’ dile getirdi.

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AKP sözcüsü, Kılıçdaroğlu’nun seçmeni ‘dikeni sulamakla’ yani ‘aptal olmakla’ suçladığını iddia ederek “Bence asıl aptallık seçmene dönük bu tutumdur. Bu tutum, aptalca” dedi.

Ünal, Kılıçdaroğlu’nun seçmenin seçtiğine son derece saygısız bir dil kullandığını belirterek şunları ifade etti: “Kemal Kılıçdaroğlu sekiz yenilgi almış. Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş; bir insan azıcık öz eleştiri yapar, azıcık utanır, mahcup olur. Sinirleri bozulmuş bir şekilde bugün kameraların önüne çıktı. Böyle bir öfke, hiddet içerisinde, herkese ders verir tarzda bir konuşma yaptı. Bu, sinirleri bozulmuş bir adamın konuşması. Konuşmakla kalmadı, yok efendim bize telkinde bulunuyorlarmış, kendileri Kuvayımilliyeci’ymiş. Eğer telkinde bulunulan biri varsa bu da Kemal Kılıçdaroğlu’dur.”