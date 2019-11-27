AKP’li Ünal’dan Babacan yorumu: Açıklamalarında yeni bir şey yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AKP’den istifa ederek yeni parti kurmak için kolları sıvayan Ali Babacan için “Açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil” dedi.

Fotoğraf: DHA

HaberTürk kanalında dün akşam Fatih Altaylı’nın konuğu olan Babacan “Türkiye’nin bugün genel anlamda ifade özgürlüğü, adalet sorunu ve yakan ekonomik sorunu var” ifadelerini kullanmış ve ‘Türkiye’deki problemlerin mevcut yönetimle çözülemeyeceğini’ söylemişti.

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Ünal, AKP’li eski ekonomi bakanının yeni parti kurma girişimine ilişkin “Siyasi girişimler olabilir. Ama Türk siyasi tarihine baktığınızda hem istikrarlı hem iktidara geldikten sonra Türkiye’nin en temel sorularını çözmüş, terör sorununu çözme konusuna yaklaşmış bir siyasi hareketten bahsediyoruz” dedi.

Ünal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle trenden inenler oldu. Hangi argümanları ortaya koyduklarını gördük. Açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil. Türkiye’nin değişken dünyanın sabit olduğunu düşünüyorlar. 15 Temmuz’a, teröre hiç değinmeyeceksiniz, AB’de ortaya çıkan değişmelere değinmeyeceksiniz, bölge okuması yapmayacaksınız, dış politikaya dair yeni bir şey söylemeyeceksiniz yeni bir dil geliştirdiğinizi söyleyeceksiniz, böyle bir şey yok.”