AKP’li Ünal: Siber kıta sahanlığı oluşturulmalı, siber vatan korunmalı

AKP’nin Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Türkiye’nin siber kıta sahanlığı oluşturması gerektiğini savunarak, “Aksi halde zihinleri veri sömürgeciliğinin bağımlısı olmuş gençler ortaya çıkacaktır” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Kamuoyunda ‘yeşil top’ olarak da bilinen ‘etik farkındalık’ uygulamasının da yaratıcısı olan Kahramanmaraş milletvekili, son dönemde ‘dijital dönüşüm ve yeni medya düzeni’ alanında çalışmalarıyla adından söz ettirdi. Ünal, AKP’nin ‘Z kuşağı’ olarak adlandırılan nesle yönelik seçim çalışmalarıyla da gündemde. 16-23 yaşlarındaki 7 milyon gencin önümüzdeki seçimlerde ilk defa oy kullanması bekleniyor.

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Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Ünal, sosyal medya şirketi Twitter’ın Almanya ve Fransa’nın siber alemdeki egemenlik hakkını kabul ettiğini hatırlatarak, bu alanda Türkiye’nin de hukuki çalışmalar yapması gerektiğini ifade etti.

‘Veri sömürgeciliği‘

Ünal, Türkiye’nin atması gereken adımları ve bu bağlamda yürüttükleri çalışmaları şöyle anlattı: “Türkiye hava sahası ve deniz kıta sahanlığı gibi siber bir kıta sahanlığı oluşturmalıdır.

Türkiye bir karar aşamasındadır. Bir yol haritası ile milli ve yerli teknolojilerle siber vatanı korumalı. Kendi verisini bir hammadde olarak gören, buna uygun içerik üreten bir toplum olmalıdır. Aksi halde zihinleri veri sömürgeciliğinin bağımlısı olmuş gençler ortaya çıkacaktır.

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Sosyal ağlarda vatandaşların haklarının, özel hayatın, kişisel verilerin, kimliğin ve değerlerin, siber sınırların, siber egemenliğin korunması gerekiyor. Bunun için gerekli hukuki çalışmalar başlatılmalıdır.

Avrupa ülkeleri, dijital ağlarda dezenformasyon ve terörle mücadele ediyor. Türkiye’de sosyal medyayı terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek şekilde nefret, tehdit, taciz, hedef gösterme gibi suçları işleyerek kullananlara karşı tedbirler öngören geniş bir kanun tasarısı hazırlama ihtiyacı vardır.”