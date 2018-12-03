AKP’li Ünal MHP’yle ittifak için iki hafta verdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yerel seçime yönelik AKP-MHP ittifakının nasıl kurulacağının iki hafta içinde netleşeceğini söyledi.

24 Haziran’daki genel seçimlerde ittifak kuran AKP ve MHP’nin yerel seçim için de ittifak kurması gündeme gelmişti. İki taraf bu süreçte restleşmiş olsa da ittifak görüşmeleri sürüyor. Nasıl bir modelin kurulacağı merak konusu.

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CNN Türk yayınına katılan Ünal, ‘cumhur ittifakı’nın seçim ittifakı olmadığını dile getirerek, “Genel başkan yardımcılarının görüşmeleri genel başkanlara sunulacak. Genel başkanlar da seçim ittifakının nasıl olacağını kamuoyu ile paylaşacaklar. Önümüzdeki iki hafta içinde bir neticeye varırız” dedi.

‘Yıldırım ismi yıpratılmamalı’

Ünal, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için adı geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım’la ilgili de şunları söyledi: “Yıldırım’ın isminin İstanbul için konuşulması son derece doğal. Ve her siyasi partiyi İstanbul gibi bir şehirde en güçlü adaylarını ortaya koymak ister. Burada yanlış olan Sayın Binali Yıldırım’ın isminin yıpratılmasıdır.”