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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Ünal: İmamoğlu ve Yıldırım’ın ortak yayını bayramdan sonra

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması düşünülen ortak canlı yayına ilişkin bayramdan hemen sonra temas gerçekleştireceklerini söyledi. 

Yıldırım, İmamoğlu ile birlikte televizyonda bir tartışma programına çıkmayı prensipte kabul ettiğini, CHP ile temasa geçileceğini açıklamıştı. İmamoğlu da ortak yayın için ‘umarım gerçekleşir’ ifadelerini kullanmıştı.

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Ünal konuyla ilgili şunları söyledi: “CHP ile bir temasımız oldu. Sayın Engin Altay’la bir görüşmemiz oldu. Sayın Engin Altay, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayından sonra CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladığını ve dolayısıyla bayramdan hemen sonra temas gerçekleştirebileceğimizi ifade ettik. İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz.”

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