AKP’li Ünal, evinde ölü bulunan kadınla ilgili ilk kez konuştu: Psikolojisi bozuktu

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, evinde ölü bulunan Nadira Kadirova için, ‘psikolojik bozulmaları’ bulunduğunu öne sürerek, “Onu gönderemeden kendisini gönderdi” dedi.

23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova geçen ay sonunda Ünal’ın evinde ölü bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kadının, Ünal’ın silahıyla intihar ettiğini açıklamış, Kadirova’nın yakın bir arkadaşı ise genç kadının kendisine Ünal’ın tacizine uğradığını ve kendini öldürmeyi düşündüğünü anlattığını belirtmişti.

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İlk kez konuştu

Meclis oturumunda Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, “Kimseyi suçlayarak söylemiyorum. Deliller bu kadar aleyhinde olmasına rağmen ve kiminle konuştuysam halkın gözünde şüpheli nazarıyla bakılmasına rağmen masum olabilir ama bu sistem suçu da örter, masumiyeti de örter” diyerek Ünal’ı açıklama yapmaya davet etti.

Bunun üzerine kürsüye çıkan Ünal “Son iki üç aydır psikolojik yapısındaki bozulmaları fark edince ikinci elemanı aldık, onu gönderemeden kendisini gönderdi, Allah rahmet eylesin” dedi.

O gün geceyarısına kadar ailece emniyete ifade verdiklerini ve savcıya da baştan sona kadar anlattığını söyleyen Ünal, milletvekili dokunulmazlığı bulunmasına karşın parmak izi verdiğini dile getirdi.

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AKP’li vekil şöyle devam etti: “Tabii, bazı çevreler, benim geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığım çalışmalardan hoşnutsuz olanlar, huzursuz olanlar bunu fırsata çevirip beni ve ailemi yerin dibine kadar soktular. Allah bu duruma hiçbirinizi düşürmesin. Şu anda savcılığımızın soruşturması devam ediyor. Bana düşen her türlü görevi ben yaparım, ne lazımsa yaparım diyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum.”