AKP’li Ünal: Döviz kuru üzerinden istifa çağrısı samimi değil

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türk lirasının yabancı paralar karşısında hızla değer kaybetmesiyle dün dolar/TL kuru 7.3’e dayanınca sosyal medyada yükselen istifa çağrılarına cevap verdi.

Fotoğraf: AA

Liranın dolar karşısında temmuz ayı boyunca devam eden yatay seyri, son haftalarda yerini değer kaybına bıraktı ve dolar/TL kuru yeniden 7.3’e kadar yükselerek rekor kırdı.

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Bunun üzerine sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik istifa çağrıları gündeme geldi.

AKP’li Ünal, bu çağrıları yapanları samimi bulmadığını belirterek, Twitter’da şu ifadeleri kullandı: “Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz. Türkiye’nin önü açıktır. BeratAlbayrakınYanındayız.”