AKP’li Ünal: 10 yıllık basın emekçisiyle 10 günlük sosyal medyacı aynı kefeye konulmamalı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “10 yıllık basın emekçisiyle 10 günlük sosyal medya paylaşımcısı aynı kefeye konulmamalı” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Balıkesir’deki basın toplantısında genel ve yerel basının sorunlarını dinleyen Ünal, gittiği her ilde basın emekçileriyle bir araya geldiğini belirterek, “Bizim için yerel medyanın sorunlarını dinlemek son derece önemli. Şu anda belki farkında değiliz ama önümüzdeki süreçte yerel medya ve haber ajansları daha kıymetli bir hale gelecekler. Çünkü insanlar artık kendi bölgeleriyle, hatta kendi mahalleriyle ilgili haberleri de okumak istiyorlar” dedi.

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Günümüzde internet medyasının artmasıyla birlikte yerel basının kendi içerisinde otokontrolünü sağlaması gerektiğini söyleyen Ünal şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşın biri bir haber sitesi kuruyor, sonra o haber sitesi üzerinden 10 ya da 20 yıldan bu yana bu işe emek veren, bünyesinde onlarca insan çalıştırmış, maliyeye kaydolmuş, vergisini vermiş bir basın emekçisiyle aynı statüde yoluna devam ediyor. Bunlarla ilgili önümüzdeki süreçte kaçınılmaz bazı düzenlemeleri getireceğiz. Tabii bu noktada gazetecilerin kendi aralarındaki örgütlenmelerini de çok önemsiyoruz.”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın basın sorumlularından ’10 yıllık gazeteciler ile 10 günlük gazetecileri aynı kefeye koymamalarını’ ve basın sektöründe alın teri dökenlerle, kendisine gazetecilik süsü verenleri aynı statüde görmemelerini talep eden Ünal, kamu kurum kuruluşlarıyla tüm belediyelerin ve hatta siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda hassas olmaları gerektiğine inandığını kaydetti.