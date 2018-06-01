AKP’li Türkeş’ten seçim sonrası tahmini: Cumhur İttifakı sürmez

Yıllarca MHP’de siyaset yapan AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş MHP ile yaptıkları ‘cumhur ittifakı‘nın seçim sonrası sürmeyeceği tahmininde bulundu.

Habertürk’te Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Tuğrul Türkeş, eski bir MHP’li olarak seçimden sonraki süreci değerlendirirken, “Seçimden sonra iki parti arasında ittifak sürmeyecek. Sayın Bahçeli bunu meydanlarda söylüyor. Hem cumhurbaşkanına hem de AK Parti’ye oy vermek lazım. Yoksa bu iş amacına ulaşmaz. O zaman da Türkiye bir iki seneye tekrar seçime gider” dedi.

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‘OHAL’in siyasi olarak sağladığı olumlu bir şey yok’

OHAL’in sürüp sürmeyeceği konusunda da Türkeş şöyle konuştu: “MGK toplantısına giriyorsunuz, burada hiçbirini konuşamayacağımız bilgi-olay geliyor, oradan tavsiye kararı çıkıyor, hükümete gidiyor, hükümet de ‘Uzatalım’ diyor. Uzatılıyor. FETÖ darbe girişimi nedeniyle ve diğer terör örgütleri ile mücadelede bir zorunluluk çıktı ortaya. Kim bayıla bayıla OHAL ilan eder ki? Kim ister Allah aşkına? Önünüze öyle bilgi ve belgeler geliyor ki o zaman ‘Bu devam etsin’ demek zorunda kalıyorsunuz. OHAL’in siyasi olarak sağladığı olumlu bir şey yok.”

‘Akşener’in üslubu hanım siyasetçi üslubu değil’

Türkeş, bir dönem MHP’de birlikte görev yaptığı Meral Akşener için şunları söyledi: “Uzun zamandır tanıyorum. Hanımların siyasette olmasından yanayım. Üslubu bir ‘Hanım siyasetçi’ üslubu değil. Siyasetten götürmek değil katmak lazım. Söylemde yeni hiçbir şey yok. Neden bir siyasi parti çıkmıştır, demek ki halk diğer muhalefet partilerini yeterli bulmamıştır. Yeni siyasi partiler çıkmıştır. Yeni bir şeyler söylemen lazım.”