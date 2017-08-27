AKP’li Turan’ın ‘Kurultayda içki içiliyor’ iddiasına CHP’den yanıt: Çamur atıyorlar

RIFAT DOĞAN

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CHP Grup Başkanvekili Bülent Tezcan, Adalet Kurultayı’nın düzenlendiği kamp alanında içki içildiği iddiasıyla bir video paylaşan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’a sert tepki gösterip, böyle bir şeye asla izin verilmeyeceğini belirtti.

AKP Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Turan, bazı kişilerin içki içip dans ettiği görülen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “CHP Çanakkale’de 250 bin şehidimizin mekanında tüm hızıyla ‘Adalet’ arıyor!” diye yazmıştı.

Videonun nerede ve ne zaman çekildiği, videodaki kişilerin kimler olduğu anlaşılamıyordu.

30 bin kişi kampı ziyaret etti

Bülent Tezcan, Adalet Kurultayı’nın ilk iki gününü değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenleyerek şu bilgileri verdi: “Kurultayımız bayram havasında geçiyor. Dünden bu yana bırakın ilginin azalmasını artarak devam ediyor. Çok mutluyuz çünkü dün çok büyük bir ilgi ve kalabalıkla kurultayımızın açılışını yaptık. Bugün aynı şekilde çok geniş katılımla kurultayımıza devam ediyoruz. Dünden bu yana 33 alt çalıştayı tamamlayacağız. Dün 26 çalıştay yapmıştık bugünle birlikte 33 olacak, dün iki panel yapmıştık bugün 2 panel daha yapacağız. Yaklaşık 30 bin kişinin günlük sirküle olduğu bir çalıştay yapıyoruz. 30 bin kişiye yemek verilmiş. Herkes ilgiyle takip ediyor ve ilgiyle çalıştaylara katılıyor. Beklediğimizin üzerinde bir etki yapmaya ve ilgi görmeye başladı. Bu bizi oldukça mutlu ediyor.”

Kurultay’a çamur atma peşindeler

Tezcan, ardından Turan’ın videolu iddiasını kesin bir dille yalanlayıp, “Kurultaya bu büyük ilgi her zaman olduğu gibi iktidar çevresini rahatsız ediyor. Rahatsızlıkları görmeye başladık. Kurultayın başında iktidar çevreleri rahatsızlıklarını dile getirmişti” dedi.

Tezcan şöyle devam etti: “Şimdi yine AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından gerçek olup olmadığı belli olmayan ve burada asla müsaade etmeyeceğiz bazı görüntüleri paylaşarak bu büyük toplantıya, bu güzel toplantıya çamur atma içerisindeler. Yalanlar değişmiyor arkadaşlar, Gezi Direnişi’nde Gezi’yi itibarsızlaştırmak için Kabataş’ta türbanlı bacımıza saldırmışlardı diye bir süreç yönetmeye başlamışlardı, ama yönetemediklerini gördüler. Arkasından camide içki içildi yalanıyla ortaya çıktılar Gezi Direnişi sırasında, onun da yalan olduğu ortaya çıktı. Görüntüleri var dedikleri şeyin de görüntüsü ortaya çıkmadı. Şimdi aynı dil, aynı üslupla, aynı iftiralarla Adalet Kurultayı’nı karalama çabası içindeler. Görüyorum biz adaleti konuştukça güçlü bir kurultay yaptıkça onlar sarhoş oluyor. Bizim adalet sözcüğümüz onları sarhoş ediyor demek.”

Böyle bir şeye izin vermeyiz

Videoyu izlediğini belirten Tezcan, “Bir kere şunun altını çiziyorum: Böyle bir yerde böyle bir girişime müsaade etmemiz, es geçmemiz, görmezlikten gelmemiz mümkün değil. Sabaha kadar birçok güvenlik görevlisi alanı tarıyor, sabah çöpler dahi taranıyor, şehitlerimize yakışmayacak tutum içine girilmemesi konusunda sonuna kadar hassasiyet içindeyiz” dedi.

‘O halde birileri planlı davrandı’

Tezcan iddiaların aksine kurultaya çamur atmak için böyle girişimlerde bulunulduğunu kaydedip şunları söyledi: “Buna rağmen iddia edilen ve varlığını görmediğimiz bu tip görüntülerin gerçek olduğu konusunda birileri kanaat sahibiyse o zaman şu şüphe kuvvetli bir şüphe haline geliyor. Demek birileri buraya planlı olarak bir şeyleri soktu. Yoksa buraya yemek sokmak bile özel bir aramaya tabi. Bırakın dışarıdan içki sokmayı… Şehitlerin mekanında kimse içki içemez. Buna da müsaade etmeyiz. Her şeye rağmen birileri bunu yapıyorsa bu büyük ahlaksızlıktır. Ortada böyle bir şey yokken böyle bir şey varmış gibi bir yeni yalan üzerinden Adalet Kurultayı’nı itibarsızlaştırmaya kalkışanlar varsa da bu daha büyük alçaklık ve ahlaksızlıktır. Bugüne kadar büyük bir azamiyet gösterdik. Bugünden sonra da göstermeye devam edeceğiz.”

Tezcan’dan Turan’a: Gelsin kendisi görsün

Tezcan, Turan’ı kurultayın yapıldığı kamp alanını görmeye davet ederek, “Başka bir şey daha söyleyeceğim, sayın Bülent Turan, Çanakkale milletvekilidir, kendi bölgesinde böyle bir güzel ve kutsal buluşmayı yapıyoruz. Bununla ilgili bu tip uydurma paylaşımların peşine düşeceğine mutlu olsun, günde 30 bin kişinin bulunduğu bu kamp alanında adaleti konuştuğumuz bir yerdeyiz, mutlu olsun, kendisini de davet ediyoruz. Gelsin beraber gezelim. Akşam gezelim, gündüz gezelim burada kalsın. Burada 24 saat dursun, ne konuşuluyor, ne yapılıyor, ne içiliyor, ne yeniyor, kendisi müşahade etsin. Adaletle ilgili onun da söyleyeceği şeyler varsa ondan da istifade ederiz. O da burada içki içilemeyeceğini, buna izin verilmeyeceğini görmüş olur” dedi.