Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

AKP’li Turan’dan Meclis’i terk eden CHP’ye: Dokunulmazlık oylamasında ‘Evet’ dediniz


 

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Meclis’i terk eden CHP’ye seslenen AKP’li Bülent Turan, dokunulmazlık oylamasını hatırlattı.

Fotoğraf: DHA

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Kararın ardından CHP grubu Meclis genel kurulunu terk etmişti.

Dokunulmazlık hatırlatması

Kurulda CHP’ye seslenen AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP’ye dokunulmazlıkların kaldırıldığı oylamada ‘Evet’ oyu verdiğini hatırlattı: “Ne oldu da terk ediyorsunuz? Meclis’i terk etmek size görev veren millete haksızlık yapmak demektir. Burayı terk etmek milletvekili ruhuyla bağdaşan bir yaklaşım olmaz. Dokunulmazlıklar kaldırılırken ‘Evet’ diyeceksiniz sonra burayı terk edeceksiniz…”

Kılıçdaroılu’nun, oylama öncesi, “Anayasa’ya aykırı ama dokunulmazlıkların kaldırılmasına ‘Evet’ diyeceğiz” demesi geniş yankı uyandırmıştı.

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nu aramış: Moralini bozma, arkandayız

CHP grubu Meclis’i terk etti: Berberoğlu kararı faşizmin tescili

Mahkeme, Berberoğlu’nu kaçar diye tutuklamış

CHP, Berberoğlu kararına çok sert: Lanet olsun, gün gelecek, Erdoğan yargılanacak

Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası üzerine CHP grubu olağanüstü toplandı

MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis verilen CHP’li vekil Enis Berberoğlu tutuklandı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...