AKP’li Turan’dan Meclis’i terk eden CHP’ye: Dokunulmazlık oylamasında ‘Evet’ dediniz

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Meclis’i terk eden CHP’ye seslenen AKP’li Bülent Turan, dokunulmazlık oylamasını hatırlattı.

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Kararın ardından CHP grubu Meclis genel kurulunu terk etmişti.

Dokunulmazlık hatırlatması

Kurulda CHP’ye seslenen AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP’ye dokunulmazlıkların kaldırıldığı oylamada ‘Evet’ oyu verdiğini hatırlattı: “Ne oldu da terk ediyorsunuz? Meclis’i terk etmek size görev veren millete haksızlık yapmak demektir. Burayı terk etmek milletvekili ruhuyla bağdaşan bir yaklaşım olmaz. Dokunulmazlıklar kaldırılırken ‘Evet’ diyeceksiniz sonra burayı terk edeceksiniz…”

Kılıçdaroılu’nun, oylama öncesi, “Anayasa’ya aykırı ama dokunulmazlıkların kaldırılmasına ‘Evet’ diyeceğiz” demesi geniş yankı uyandırmıştı.