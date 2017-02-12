AKP’li Turan’a göre ‘Evet’i utandırmak’ için çalışılıyor: ‘Evet’ diyenlere baskı daha fazla

AKP grup başkanvekili Bülent Turan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği için yapılacak referandumda ‘Evet’ diyeceğini açıklayanlara baskının daha fazla olduğunu söyledi.

Turan, partisinin Tokat teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıda konuştu.

İHA’nın haberine göre Turan, referandum sürecinde AKP’nin MHP’yi ‘yanına alarak’, diğer partileri de ‘kırmayarak’ yola çıkacağını söyledi.

Turan şöyle devam etti: “Ana muhalefetin sayın lideri her gün ‘140 yıllık parlamenter rejimimiz var’ diyor. Meclis-i Mebusan’dan 1950’ye kadar zaten parlamenter rejim falan yok. Onun da ardından 10 yıllık Menderes dönemi, hemen ardından darbe ve idamlar, 70 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat. ‘140 yıldan beri süren ve devam eden bir parlamenter rejim var’ iddiası büyük bir yalan.”

‘Evet’ demeyi utandırmak için çalışıyorlar

CHP’li vekillerin anayasa teklifi görüşmeleri sırasında kavga ve hakaret ettiğini savunan Turan, aynı vekillerin “Hainler Evet dedi” yazdıkları tweetler attığını öne sürdü.

Turan sözlerini şöyle bitirdi: “Bazı basın mensupları ‘Hayır’a baskı var’ dese de inanın ‘Evet’e baskı daha fazla. ‘Evet’ demeyi utandırmak için çalışıyorlar. Ama biz şunu diyoruz; ‘Evet’ diyen de, ‘Hayır’ diyen de bu memleketin evladı. ‘Evet’ diyen de, ‘Hayır’ diyen de ‘Bu ülke daha iyi olacak’ diye düşünüyor. Bir grup kötü niyetli hariç. ‘Evet’in AK Parti’nin olmadığını, istikrar işi olduğunu, daha demokratik, daha güçlü Meclis için olduğunu herkese anlatacağız.”