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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Turan ‘keyiflendi’: Kılıçdaroğlu’nu Allah başımızdan eksik etmesin

 

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, seçimlerin kaybedeninin AKP olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Kılıçdaroğlu’nun istifa etmemesini çok büyük bir keyifle izledik. Allah başımızdan eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki bizler daha rahat iktidarda olalım” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kılıçdaroğlu seçim sonrası yaptığı ilk değerlendirmede, “49.5 olan oyları, 42.5’a düştü. Bu bizim için önemli bir başarıdır. Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti. Parlamento çoğunluğunu kaybettiler” demişti.

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Çanakkale Milletvekili Turan, partisinin değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, seçimde Çanakkale’de en çok oy alan parti olduklarını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu’nun istifa etmemesini çok büyük bir keyifle izlediklerini belirten Turan, şöyle devam etti: “Allah başımızdan eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki, bizler daha rahat iktidarda olalım. Daha rahat yolumuza devam edelim. Seçim kampanyasında demiştik ki, ‘Muharrem İnce azcık oy arttırırsa vazgeçmez liderlikten.’ Yine, Kılıçdaroğlu’na ‘Kendisi vazgeçmez, izleyin tiyatroyu’ demiştik. İlk sahneyi bugün izledik. Ama daha tiyatro yeni başlıyor. Ne Muharrem vazgeçer, ne Kılıçdaroğlu vazgeçer. Erdem herkeste bulunmaz. Başarısız olanın istifası da bir erdemdir. Kılıçdaroğlu’ndan biz istifa etmesini asla beklemiyoruz. O çünkü erdemli insanların tavrıdır. O yüzden istifa etmeyen Kılıçdaroğlu’nu, yazın bir tarafa, zaman içerisinde partisi zorla istifa ettirecek.”

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