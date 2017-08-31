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AKP’li Turan ‘içki’den ihraç edilenleri CHP’ye sordu: İnsan hata yapabilir, uyarırsın

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AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Adalet Kurultayı’nda içki içtikleri gerekçesiyle CHP’nin ihraç ettiği üç kişi için “Partiden atmak ne? Ben avukatım, o üç arkadaş gelsin, avukatlıklarını bedava yapayım. Onların atılması yanlış” dedi.

Fotoğraf: DHA

AKP, ‘Adalet Kurultayı’nın kamp alanında içki içildiğini iddia etmiş, CHP de kamp alanı dışında içki içen üç partilinin partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP’den disiplin soruşturması beklediklerini, disiplin mekanizmalarını işletmelerini talep ettiklerini söylemişti.

Partisinin Çanakkale teşkilatının düzenlediği bayramlaşma töreninde konuşan Turan, ‘Adalet Kurultayı’nda içki içildiği iddialarını gündeme getirdi.

Turan şöyle konuştu: “Üç kişiyi partiden ihraç ettiler. İnsan hata yapabilir, niye ihraç ediyorsun? Adam hata yaparsa uyarırsın. Kamptan çıkarırsın. Partiden atmak ne? Ben avukatım, o üç arkadaş gelsin, avukatlıklarını bedava yapayım. Onların atılması yanlış. Artı bir şey daha var. Üç tane adamın atılması değil mesele. Kitlesel bir hareket var orada. Vekili var, belediye başkanı var, hepsinin görüntüleri var. Bir sürü insan var, bu işi yapan.” 

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