AKP’li Turan: Gezi’de beraat verilse de millet vicdanındaki yeri mahkumiyettir

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gezi davasınının bugün görülen duruşmasında alınan beraat ve tahliye kararlarına tepki gösterdi. Turan, ‘beraat kararı verilmiş olsa da kararın milletin vicdanındaki yerin mahkumiyet olduğunu’ savundu.

Fotoğraf: DHA

16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandığı Gezi davasının bugün görülen altıncı duruşmasında sekiz sanık hakkında beraat kararı çıkmış, tek tutuklu sanık işadamı Osman Kavala’nın tahliyesine karar verilmişti. Firari sayılan yedi sanığın dosyası ise ayrıldı.

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Turan, Twitter hesabında paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Gezi başarıya ulaşsaydı, hükümetlerin sokaklarda kurulacağı bir dönemi yaşayacaktık. Mahkemece delil yetersizliğinden beraat kararı verilse de kararın millet vicdanındaki yeri mahkumiyettir. Kaldı ki itiraz hakkı devam ediyor. Yaşanan vandalizmi, saldırganlığı, terörü unutmadık!”

Kalın: Söz yargıda, bizim yorum yapmamız doğru değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise bu akşamki basın toplantısında Gezi davası ile ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: “Bir yargı sürecinin bir aşamasını teşkil ediyor. Söz yargıda, bizim yorum yapmamız doğru değil. Gezi olayları ile ilgili bir kalkışma olarak ülkeye verdiği zararı unutmamak lazım.”

Kalın, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, ‘Gezi ile gurur duyuyorum’ şeklindeki sözlerini de hatırlatarak, şöyle devam etti: “Sayın Gül gurur duyabilir. Bizim tarafımızdan bir bağlayıcılığı yoktur. Bir bütün olarak okuduğumuzda durumu Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini unutmayalım.”