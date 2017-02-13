AKP’li Turan ‘Evet’te iddialı: Şu an yüzde 50’den fazla oyumuz var

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğinde en az yüzde 50 ‘Evet’ oyu çıkacağını öne sürdü.

Referandumun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın veya AKP’yle değil, halkın geleceğiyle ilgili olduğunu savunan Turan şunları söyledi: “Kötü niyetli hesaplar yapan bir tarafa, vatandaşlarımızın tümü iyi niyetli iddialarla, bu ülkenin geleceği adına duyduğu endişelerle ‘Evet’ veya ‘Hayır’ diyecek. Gördüğümüz bir şey var, biz çok daha zor şartlarda seçime girdiğimizde, çok daha zor şartlarda referanduma girdiğimizde yüzde 58’ler gibi oranda oylar aldık.”

‘Vesayet odaklarına kapı aralamamak için…’

Yurttaşların büyük bölümünün referandumda ‘Evet’ oyu kullanacağını düşündüğünü dile getiren Turan, bunun gerekçesini de şöyle anlattı: “Bu millet ‘Evet’ diyecek. Çünkü bu milletin endişelerinin giderilmesi için, gelecek dönemde başbakan ve cumhurbaşkanı kavgaları olmaması için, hiçbir şekilde vesayet odalarına kapı aralamamak için, bu millet çok net bir tavırla, yüzde 50 falan demiyorum, çok daha büyük oranlarda bir katılımla ‘Evet’ diyecektir, bunu hep beraber göreceğiz inşallah.”

‘İki aylık süre ‘Evet’ lehine işleyecek’

Kampanya döneminin daha yeni başladığını ve sonuçla ilgili kaygı duymadıklarını belirten Turan, oy oranı beklentisini de şöyle ifade etti: “Referandum sürecinde son iki aylık zaman ‘Evet’ lehine işleyecektir, daha iyi derdimizi anlatacağız, vatandaş daha çok bizim derdimizi paylaşacak. Zaman içerisinde ‘Evet’ oylarının ne kadar fazla olduğunu göreceksiniz. Halk oylamasında ‘Yüzde 50 olmaz, 60 olsun, 70 olsun’ diye sokaklarda dolaşıyoruz. Daha yola yeni çıkıyoruz, şu an yüzde 50’den fazla oyumuz var ama en alt seviyedeyiz.”