Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Turan ‘Evet’te iddialı: Şu an yüzde 50’den fazla oyumuz var

 

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğinde en az yüzde 50 ‘Evet’ oyu çıkacağını öne sürdü.

Fotoğraf: Facebook

Referandumun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın veya AKP’yle değil, halkın geleceğiyle ilgili olduğunu savunan Turan şunları söyledi: “Kötü niyetli hesaplar yapan bir tarafa, vatandaşlarımızın tümü iyi niyetli iddialarla, bu ülkenin geleceği adına duyduğu endişelerle ‘Evet’ veya ‘Hayır’ diyecek. Gördüğümüz bir şey var, biz çok daha zor şartlarda seçime girdiğimizde, çok daha zor şartlarda referanduma girdiğimizde yüzde 58’ler gibi oranda oylar aldık.”

‘Vesayet odaklarına kapı aralamamak için…’

Yurttaşların büyük bölümünün referandumda ‘Evet’ oyu kullanacağını düşündüğünü dile getiren Turan, bunun gerekçesini de şöyle anlattı: “Bu millet ‘Evet’ diyecek. Çünkü bu milletin endişelerinin giderilmesi için, gelecek dönemde başbakan ve cumhurbaşkanı kavgaları olmaması için, hiçbir şekilde vesayet odalarına kapı aralamamak için, bu millet çok net bir tavırla, yüzde 50 falan demiyorum, çok daha büyük oranlarda bir katılımla ‘Evet’ diyecektir, bunu hep beraber göreceğiz inşallah.”

‘İki aylık süre ‘Evet’ lehine işleyecek’

Kampanya döneminin daha yeni başladığını ve sonuçla ilgili kaygı duymadıklarını belirten Turan, oy oranı beklentisini de şöyle ifade etti: “Referandum sürecinde son iki aylık zaman ‘Evet’ lehine işleyecektir, daha iyi derdimizi anlatacağız, vatandaş daha çok bizim derdimizi paylaşacak. Zaman içerisinde ‘Evet’ oylarının ne kadar fazla olduğunu göreceksiniz. Halk oylamasında ‘Yüzde 50 olmaz, 60 olsun, 70 olsun’ diye sokaklarda dolaşıyoruz. Daha yola yeni çıkıyoruz, şu an yüzde 50’den fazla oyumuz var ama en alt seviyedeyiz.”

İzmir’de 20 AKP üyesi ‘Hayır’ için CHP’ye katıldı: Cumhuriyete sahip çıkıyoruz

Erdoğan, ‘bir eksiği tamamladı’: ‘Hayır’ diyenlerin konumu 15 Temmuz’un yanıdır

Bahçeli ‘yemin etmiş, dönmeyecek’: Millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet

Erdoğan: Ülkeyi bölüp parçalamak isteyenler ‘Hayır’ diyor

Kılıçdaroğlu’na göre ‘Evet’i savunamayan AKP’liler ‘Hayır’cılara ‘bel altı vuruyor’

Bahçeli ‘korkuttu’: ‘Hayır’ çıkması halinde Türkiye karmakarışık olacak

Muhtarlardan ‘Evet’ isteyen Erdoğan: Yoğun çalışacak mıyız?

Yıldırım’dan ‘Hayır’cılara: Türkiye monarşiyle yönetilse kralcı olurlardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaya yakın: Bu hafta içinde kararı alırız

Perinçek’ten Bahçeli’ye: Erdoğan’ı da tercih etseler Perinçek’i tercih etmiş olurlar

Erdoğan’dan CHP’ye: Atatürk’ün partisi, bölücü terör örgütlerinin ağına düştü

Baluken ‘iktidar yanlısı’ basını topa tuttu: HDP’yi linç etmek isteyen pespayelik

Yıldırım, tepki çeken sözünü CHP’ye çatarak savundu: Onların kayığına binmiş durumda

Bahçeli’den ‘Evet’ savunması: Perinçek ile Erdoğan arasında tercihimiz Erdoğan

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...