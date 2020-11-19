AKP’li Turan: Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, savcılığın Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlattığı bilgisini edindiğini dile getirdi.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Turan, Çakıcı’nın Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerine ilişkin şunları söyledi: “Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir. Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti’nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret, tehdit olmaması gerekir.”

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AKP’li yönetici, Kılıçdaroğlu’na da “Geçmişte aynı kişi cumhurbaşkanımıza ve ailesine de hakaretler etmişti. Sayın Kılıçdaroğlu bir tek kelime tepki koydu mu?” diye seslendi.

Çakıcı, Twitter hesabından yayınladığı dört sayfalık yazılı açıklamada, CHP lideri hakkında hakaret ve tehdit içeren ifadelere yer vermişti. Kılıçdaroğlu da suç duyurusunda bulunmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Çakıcı’ya destek vermişti.