AKP’li Temurci gece telefon aldı, sabah bıraktı: Nasip eden Allah’a hamdolsun

AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İstanbul il başkanlığından istifa etti. AKP yönetimi gece 11’e çeyrek kala arayarak Temurci’nin istifasını istemiş.

Temurci, bu sabah basın kuruluşlarına basın toplantısı yapacağını duyurdu. Sabah saat 11’e çeyrek kala kameraların karşısına geçecen Selim Temurci sözlerine şöyle başladı: “Bugün çok özel bir gün benim için. Dün gece 11:00’e çeyrek kala genel merkezden arandığımda dün 8 Şubat’tı. Bugün 9 Şubat. Çok güzel tevafuk. Tam 3 yıl sonra bu buluşmayı bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun. Çocuk denecek yaşlardan siyasetin içindeyim. Genelde çok metine bağlı konuşmam ama tavsiyelere de uyarım. Bugün metine bağlı konuşmamı istedi arkadaşlar. Ağırlıklı olarak metine bağlı kalacağım. Ama bazı duygularımı da paylaşacağım.”

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Son üç yılın sorumlukları itibarıyla çok ayrıcalıklı yere sahip olduğunu ve 15 Temmuz’un AKP il başkanlığının kazandığı bir zafer olduğunu iddia eden Temurci, “Onurla şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl başkanlığı görevimden yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim. Şerefle geldiğim AK Parti İl Başkanlığı görevinden onurla ayrılıyorum” diye konuştu.

Temurci’nin AKP’deki ‘metal yorgunluğu’ furyası kapsamında istifa ettirileceği alınacağı bir süredir kulis haberlere yansıyordu. Aynı haberlerde çok sayıda AKP İstanbul ilçe başkanının da istifasının isteneceği belirtiliyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ekim ayında AKP İstanbul il başkanlığına ziyareti sırasında Temurci’nin elini sıkmadığı iddia ediliyordu.