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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Tayyar’ın iddiaları üzerine: Gaziantep Üniversitesi rektörüne soruşturma

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Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: gantep.edu.tr

Gaziantep başsavcılığı, rektör hakkında basında çıkan haberlerle ilgili araştırmaya ve soruşturmaya başlandığını belirterek tüm iddiaların incelendiğini bildirdi.

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AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Prof. Dr. Gül’e ve eşine ait olduğunu öne sürdüğü bazı mesajların ekran görüntülerini paylaşarak ikilinin Fethullah Gülen’e yakın olduğunu öne sürmüştü.


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