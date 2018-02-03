AKP’li Tayyar’ın iddiaları üzerine: Gaziantep Üniversitesi rektörüne soruşturma

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür hakkında soruşturma başlatıldı.

Gaziantep başsavcılığı, rektör hakkında basında çıkan haberlerle ilgili araştırmaya ve soruşturmaya başlandığını belirterek tüm iddiaların incelendiğini bildirdi.

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AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Prof. Dr. Gül’e ve eşine ait olduğunu öne sürdüğü bazı mesajların ekran görüntülerini paylaşarak ikilinin Fethullah Gülen’e yakın olduğunu öne sürmüştü.

Akit'in kadın kisveli ağzı bozuk yazarı, bir dönem FETÖ'nün kullandığı sahtecilik ve yalan üzerinden itibar suikastı yapıyor.

Daha önce Reise anti demokrat, partimize meşrebi geniş parti diye iftira atan bu sülük, güya Reisin ve partimizin yanında.

Hadi, kocanı al Pensilvanya'ya. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) January 31, 2018

Sıkı durun.

Ağzı bozuk yazarın eşi Rektör Ali Gür Mart 2015'de Baransu tutuklanıncaya kadar defalarca görüşmüş.

17 Aralık ve sonrası Reis için kaçacak diyen Baransu ile 2.4.2014 saat 03.31'de 70 dk konuşmuş.

Son konuşması Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 6.10.2014'de. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) February 1, 2018